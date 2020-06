Obnova pomníku Josefa II., socha Rudyho Kovandy nebo vtipné slogany na odpadkových koších. Brňané chtějí zkrášlit město více než 120 projekty. Do konce měsíce jim lidé vyjadřují podporu.

Rudy Kovanda a Franta Kocourek (vpravo). | Foto: Jef Kratochvil

V polovině sedmdesátých let minulého století neměl daleko k ovládnutí pěvecké ankety Zlatý slavík. Brněnský bavič a zpěvák Rudy Kovanda tehdy v anketě dostal sedmadvacet tisíc hlasů. Po prozrazení, že se jednalo o recesi, ale pořadatelé jeho hlasy skartovali. Anketu tak ovládl Karel Gott. Kovandovi nyní může v Brně alespoň vyrůst socha. Její umístění na náměstí Svobody navrhl Brňan Jiří Kyjovský jako projekt do letošního ročníku participativního rozpočtu. Lidé návrhy podávali do pondělní půlnoci.