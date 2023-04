/AKTUALIZACE/ O dvanáct poboček České pošty přijdou Brňané počínaje červencem. Více než polovina z nich se přitom nachází mimo centrum města. Na odesílání dopisů z jiných míst si budou muset zvyknout obyvatelé Brna-severu, Brna-jihu, Líšně, Bystrce nebo Židenic. Pro řadu lidí představuje krok vlády směrem ke ztrátové České poště problém, podle Brňanů měly totiž některé z poboček například vhodnější otevírací dobu. Lidé tak poštu stihli navštívit často i po práci.

Jednou z poboček České pošty, kterou ke konci června čeká uzavření provozu, je filiálka na náměstí 28. dubna v brněnské Bystrci. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Rozhodnutí o zrušení jedné z poboček vyvolalo v brněnské Bystrci vlnu nesouhlasu. Aktuálně tam fungují dvě filiálky České pošty. Jedna z nich na náměstí 28. dubna, konkrétně v obchodním centru Javor, druhá v obchodním centru Max. Obě místa denně využijí stovky Bystrčanů.

„Pobočku na náměstí 28. dubna otevírali, protože druhá byla přetížená, šílené fronty. Ty jsou tam i při souběhu obou poboček stále. V Javoru je mnohem ochotnější, příjemnější personál, nehledě na otevírací dobu. Kdo pracuje na směny, má velký problém stíhat poštu v Maxu. I když spadáme pod Max, raději volím Javor. Chtějí ji zrušit, protože jsou dvě pobočky v jedné městské části? A že je Bystrc mnohem, mnohem větší než jakákoliv jiná část, to nikomu nedochází,“ postěžovala si například Marie Šidlová.

Se zrušením filiálky na náměstí 28. dubna nesouhlasí ani bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. Informaci o zániku pobočky označil za šok. „Zásadně s tím nesouhlasím. Máme dvě pobočky, když jdu sám na jednu z nich, čekám kvůli vytíženosti klidně i dvacet minut. Neumím si představit, že by nově lidé čekali třeba i půl nebo tři čtvrtě hodiny. Na zasedání zastupitelstva navrhnu zařadit mimořádný bod týkající se zrušení pobočky v Bystrci. Kontaktuji v této věci jednak ministra vnitra, jednak vedení České pošty a rovněž pana hejtmana i paní primátorku, protože jsou to služby poskytované našim společným obyvatelům,“ vyjádřil rozhořčení starosta Kratochvíl.

Zároveň doplnil, že si ani neumí představit, jak by jediná poštovní pobočka zvládala nápor městské části s pětadvaceti tisíci obyvateli.

Neekonomický provoz

Někteří lidé však úbytek filiálek v Bystrci naopak kvitují. Argumentují například tím, že jsou od sebe obě místa vzdálená přibližně kilometr a jejich provoz je neefektivní. „Už od otevření pobočky v Javoru mi přišlo podivné, proč Česká pošta provozuje dvě pobočky vzdálené pouhý kilometr od sebe. Ekonomicky to v žádném případě nemohlo dávat smysl. O to většími částkami je musel stát, tedy daňoví poplatníci, dotovat. Netuším, jak je tomu u ostatních rušených pošt, ale zrovna v tomto případě mi to přijde jako naprosto logický a pragmatický krok,“ okomentoval situaci Brňan Mojmír Moláček.

V podobné situaci jako Bystrčtí se nyní ocitli obyvatelé brněnské Líšně. Aktuálně tam má Česká pošta pobočky dvě, a to ve Vlkově a Ondráčkově ulici. Právě druhá z nich má však za několik měsíců svoji činnost ukončit. „Pokud nemusím na Vlkovu, tak právě chodíme nejradši na Ondráčkovu. Docela mě šokovalo, že ji chtějí zrušit. Na Vlkově je vše na hodinu. Jestli to sloučí jak pro starou, tak pro novou Líšeň, bude si člověk moct vzít klidně půl dne dovolené jen na čekání,“ nechala se slyšet Lucie Zouharová.

Množství lidí si zároveň stěžuje, že je plán na rušení poštovních poboček nekoncepční, a vláda tak chce zrušit místa, která přitom fungují lépe než ostatní. „Vždy, když byla možnost doručení na Balíkovnu, vybíral jsem si poštu v Ondráčkově ulici. Důvodem je, že se prostě jedná o poštu, která funguje. Ve Vlkově ulici to bylo vždy akorát o nervy a doručování na adresu začalo reálně fungovat teprve tak před dvěma měsíci. Do té doby jsme vždy dostávali pouze papír o nezastižení adresáta,“ popsal svou dřívější zkušenost s líšeňskými filiálkami Michal Ovčiarik.

Proti likvidaci jedné ze dvou poboček České pošty v brněnské Líšni se postavil rovněž tamní starosta Břetislav Štefan. Upozornil současně na nedostatky v komunikaci s ministerstvem vnitra, které se k tomuto kroku uchýlilo.

„V naší Líšni se chystá zrušení pošty a my jsme se o tom dozvěděli z médií, aniž by o tom s námi bylo debatováno nebo byl vysvětlen důvod. Tohle prostě takhle nejde! Proto jsem se rozhodl aktivně zapojit a předložit tento problém na radě a zastupitelstvu Líšně. Taky připravím dopis pro ministra vnitra, ve kterém ho požádám o přehodnocení této situace. Sami to ale nezvládneme. Potřebujeme se spojit a bojovat společně! Musíme oslovit poslance a požadovat, aby poštu zachovali,“ napsal Štefan ve vyjádření na sociálních sítích.

V budoucnu může menší počet poboček představovat problém mimo jiné pro provozovatelé internetových obchodů. Ti totiž mnohdy jako jednu z možností doručení využívají právě Českou poštu. S balíky pak na kamenné pobočky chodí osobně, pakliže nesplňují limit minimálního počtu zásilek pro svoz tamními zaměstnanci.

„Jako e-shop jsme pobočku na náměstí 28.dubna v Bystrci využívali k zasílání balíků několikrát týdně, a to minimálně pět let. Vyhovovala nám otevírací doba, vstřícnost personálu i lokace místa. Je to velká škoda, přijde mi, že pobočka měla celkem velkou vytíženost. Obávám se, že důsledkem tohoto kroku bude přechod k jiným dopravcům,“ pokrčila rameny Hana Brákorová.

Nejinak je tomu v brněnských Židenicích, kde jsou, stejně jako v Bystrci a Líšni, aktuálně v provozu dvě filiálky. Na výběr tam lidé mají mezi poštou v Rokycanově ulici nebo v ulici Kamenačky, druhá z nich je přitom mezi obyvateli mnohem oblíbenější.

„Poštu v ulici Kamenačky jsem využívala převážně pro odesílání zásilek ze svého menšího e-shopu. Zákazníci využívali doručení na Balíkovnu nejen kvůli rychlosti, ale i ceně. Rušení pobočky mě velmi mrzí, mám ji pěšky pár minut od bytu. Zásilky nosím s mým mužem, občas jsme ověšení jako vánoční stromeček, a proto nepřipadá v úvahu jejich nošení na vzdálenější pobočky. Auto je pro nás v Brně zbytečné. Na e-shopu plánuji dopravu přes Českou poštu zrušit,“ konstatovala majitelka internetového obchodu Kamila Souček.

Co Královo Pole?

Kromě již zmíněné Bystrce, Líšně a Židenic se zavírání dotkne rovněž Králova Pole, kde své služby přestane začátkem prázdnin poskytovat pošta v Hrnčířské ulici. Kromě ní zahrne rušení Brno-jih, konkrétněji pobočku v Horních Heršpicích nebo dvě lokality v Brně-severu. Přesněji se bude jednat o poštu v soběšické Zeiberlichově ulici a na husovické Dukelské třídě.

K opatření přistoupila vláda v návaznosti na klesající zájem o poštovní služby. Podle nových podmínek by každá obec přesahující dva a půl tisíce obyvatel měla disponovat jednou poštou v docházkové vzdálenosti tří kilometrů, dosud to byly kilometry dva. Rušením poboček chce Česká pošta snížit ztrátu, která loni dosáhla půldruhé miliardy korun. „Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ uvedl zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Pokud by firma nepřijala úsporná opatření, skončila by letos nejspíš v insolvenci. Součástí rušení pošt je i zrušení více než dvou tisíc pracovních pozic. Z nich je ale část neobsazená, protože pošťáků odejde výrazně méně. Podnik jim navíc nabídne rekvalifikace nebo jiná místa. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by už pobočky nebyly žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ doplnil Štěpán.

