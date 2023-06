Potíže ale neskončily ani poté, co se mladá Čebíňanka na mateřské nabídla, že za pošťačku bude v případě potřeby pár hodin denně zaskakovat. Některým zákazníkům se ale dočasně zkrácená provozní doba nelíbila.

„Při první zkušenosti, kdy pošťačka náhle onemocněla, jsme byli nuceni to řešit sami," sdělil Kříž. Česká pošta obci podle jeho slov příliš nepomohla a s hledáním záskoku byl v Čebíně problém dlouhodobě.

Před čtyřmi lety se na vedení obce obrátili zástupci České pošty s nabídkou služby Pošta Partner. „Tehdy jsme si poštu na sebe vzít nechtěli. Bylo nám ale řečeno, že pokud to nebude chtíti obec, tak to nabídnou soukromníkovi," popsal starosta Čebína Tomáš Kříž.

Podle čebínské pošťačky Evy Halouzkové bývá pošta běžně hodně vytížená. „Nevhodné chování se týká především mimočebínských a těch, kdo jedou na Brno. V Kuřimi není kde zaparkovat, v Tišnově se zase musí dlouho čekat, tak to berou po malých poštách," vysvětlila pošťačka. Také ona zmínila, že pomoc od České pošty není při hledání záskoků valná.

Čebín má s Českou poštou smlouvu o provozu přepážky. Roznášku dopisů i přepravu obec na starost nemá. Od České pošty dostává každý měsíc odměnu za provozování. I tak na Poštu Partner město doplácí každoročně až tři sta tisíc.

„Je na nás topení, voda, běžný provoz i mzda pošťačky. Nedovedu si představit, že bychom měli něco platit ještě my České poště," zhodnotil Kříž.

Právě takový scénář ale nabízí Česká pošta zájemcům, kteří by chtěli jako náhradu za pobočky, které uzavře v červenci, provozovat své vlastní. Jde o takzvanou Poštu Partner Plus. U této služby hradí vše provozovatel a navíc platí České poště každý měsíc za náklady, které jí v souvislosti s Poštou Partner Plus vzniknou.

Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory.

Česká pošta zruší na jižní Moravě třiadvacet poboček.Zdroj: Deník/Tomáš MarekČeská pošta vyplácí provozovateli odměnu ve výši šesti korun za úkon. „Je to z naší strany vstřícný krok, jak zachovat rušené pobočky. Byť jsme schopní zajistit dostupnost i po jejich uzavření," reagoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík. U služby Pošta Partner Plus i Pošta Partner zajišťuje zaměstnance výhradně provozovatel pobočky.

Od 1. července uzavře Česká pošta tři stovky pošt z původních 3 200. Z toho 820 poboček nyní funguje jako Pošta Partner. V Jihomoravském kraji tuto službu využívá sedmadevadesát poboček. Pošty Partner Plus jsou v Česku pouze dvě, obě v Praze.