Majitel kadeřnictví se obává, že pokud by zdražil víc, přišel by o klienty. „Zdražili jsme málo a obávám se, že na tom budeme jako firma bití. Ale nechtěli jsme s cenou jít na krev, protože existuje hranice, za kterou velká část klientů nepůjde,“ míní Boček.

Pro vlastní potřeby kadeřnictví podle Bočka výrazně nezdražovalo . „My jsme jako salon s větším obratem plátci DPH. Určitě bychom zdražovali, i pokud by se sazba nezměnila, ale ne v takové míře,“ popsal Boček s tím, že ceny služeb šly nahoru i kvůli výdajům za mzdy, energie a nájem.

Ceny za služby, které salón nabízí, musel zvýšit právě zhruba o desetinu. Zákaznice v salonu za ostříhání a nabarvení vlasů zaplatí mezi dvěma až třemi tisíci korun.

S rostoucími cenami museli zdražit

Zdražení se nevyhne ani kadeřnictví Pavlíny Bunové a to i přesto, že jako menší podnik není plátcem DPH. Na vině je podle ní například nárůst výdajů za materiál. „S rostoucími cenami jsem musela zdražit. Prozatím jsme zvyšovali ceny jen u některých služeb, jedná se řádově o desítky korun,“ informovala kadeřnice.

Další zdražení podle svých slov zváží. „Uvidíme jak se budou další ceny vyvíjet, jestli budeme muset zdražovat i nadále. Jen na zálohách na sociální a zdravotní pojištění platíme od ledna zhruba o tisíc korun více než za loňský rok,“ sdělila Bunová s tím, že věří, že její kadeřnictví zdražování neohrozí a klienti mu zůstanou věrní. Nabarvení a střih vlasů klientky stojí v jejím salónu podle webových stránek od osmi set korun výš.

Ceny zatím nezvyšuje kadeřnictví Goldenhair. „Jsme plátci DPH, ale letos zatím ceny nezvyšujeme, zdražovali jsme loni,“ uvedla majitelka salónu Nikola Filippi Goldmanová. Za ostříhání zaplatí zákaznice přes tisíc korun, stejně tak za nabarvení.

Kadeřnických služeb v brněnské Slatině pravidelně využívá Blanka Štenclová. „Kadeřnice, ke které chodím, zdražovala už po covidu asi o padesát korun a teď v zimě asi o dvacet. Nevím, jestli bude znovu zdražovat, ale asi by mě to neodradilo. Co jsem slyšela, její služby jsou i tak levnější než třeba v centru města,“ myslí si zákaznice, která za nabarvení a ostříhání vlasů utratí kolem sedmi set.

Od prvního ledna tohoto roku začaly platit změny, které přinesl konsolidační balíček připravený ministerstvem financí. Místo dosavadních tří tak nyní fungují dvě sazby DPH, základní sazba jednadvacet procent a snížená dvanáct procent. Mezi vybranými službami, které se přesunuly ze staré snížené desetiprocentní do základní sazby, jsou právě i ty kadeřnické. Dále DPH vzrostlo například u točeného piva nebo zpracování komunálního odpadu.

Sloučení snížených sazeb DPH má podle ministerstva financí vést mimo jiné k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému. Vládní konsolidační balíček podepsal prezident Petr Pavel na konci loňského listopadu. „Nejde o krok populární, ale při pohledu na tempo zadlužování České republiky a částku téměř sto miliard jen za splátky starých dluhů krok zcela nezbytný,“ uvedl tehdy v reakci na sociální síti X ministr financí Zbyněk Stanjura.