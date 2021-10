Kromě burgerů návštěvníci festivalu zkouší i další pokrmy jako tacos, belgické hranolky nebo za čerstva pražené červy. „Chtěl bych, abychom měli na festivalu do budoucna i takový burger. Mohl by být s posypkou sušených moučných červů,“ netají se Snášel.

Nad snědením dalšího burgeru si zatím váhá. „Uvidím, až se mi to srovná v žaludku," říká Kalhotková.

A její mužský soupeř jí sportovně gratuluje. „Burger byl skvělý, ačkoliv asi bych si ho více vychutnala, kdybych měla více času. Bylo to hodně hektické,“ usmívá se vítězka.

/VIDEO/ Pořádná sousta polyká v neděli odpoledne u Galerie Vaňkovka Brňanka Jitka Kalhotková. V žensko-mužském souboji soutěží, kdo dříve spořádá jeden burger. Podobné klání absolvuje poprvé. Ačkoliv by to možná před soubojem někteří netipovali, žena nakonec v těsném souboji vítězí.

