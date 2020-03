Tentokrát ale v odlišném formátu, než na jaký jsou návštěvníci zahrady běžně zvyklí. Nemusí opustit pohodlí své pohovky. Krmení totiž zaměstnanci zahrady vysílají živě přes sociální síť Instagram. Přihlížejícím se nápad, kterým zahrada zareagovala na uzavřením svých bran pro návštěvníky, líbí. Dokazují to v komentářích pod videem, kde rychlostí blesku přibývají palce nahoru, zamilované pohledy a pozdravy. „Moc děkujeme za zábavu k odpolednímu kafíčku,“ komentuje třeba odpočívající Olga Linhová.

Kdyby uměla mluvit, poděkuje zcela určitě také Kamčatka. Aniž by se totiž musela výrazně pohnout, létají ji přímo do tlamy rybí pochoutky. Dokonale tak využívá výhody živého vysílání. „Jindy jí házím potravu po celém výběhu, aby si ji sama našla a měla pohyb. Tentokrát se ale trefuji do její blízkosti, ať nám nikam daleko neuteče,“ vysvětluje její chovatelka Klára Vondráková.

Záhy se medvědice přece jen zvedá, aby zkontrolovala, co všechno si dneska dopřeje. Kromě ryb nechybí ani zdravější část jídelníčku, okolo samice se povaluje spousta zeleniny včetně mrkví. Čím medvědici krmíte? Tak zní opakovaně jeden z nejčastějších dotazů diváků. „Kamčatka denně spořádá dvě kila makrel a dvanáct kilogramů zeleniny,“ přibližuje žena pečující o samici, kterou krmí vždy jednou denně.

Množství sledujících stále postupně narůstá, v jednu chvíli upírá své oči na procházející se medvědici více než pět set uživatelů sociální sítě. Pozornější z nich si všímají zvláštní pohybu samice u potravy. „Proč chodí jen tam a zpátky?“ ptá se pozorná Ivana Rozsypalová, kterou Kamčatčino chování evidentně zaujalo.

Medvědí chovatelka má pro její v jednu chvíli stereotypní pohyb jednoduché vysvětlení. Lidé za ním nemusí hledat žádné složitosti. „Jednoduše se nudí,“ říká s úsměvem Vondráková. Záhy také dodává, že Kamčatka už má sedmadvacet let a na hraní nebo dovádění už ji neužije. A svými línými pohyby nenechává nikoho z přihlížejících na pochybách, že spíše než hravou medvědicí je ve svých letech dámou v pokročilém věku.

Živě vysílané krmení sklízí u sledujících nečekaný úspěch a ti už navrhují, u jakých zvířat se má odehrávat příští komentované krmení. Lev, žirafy, šimpanzi, lední medvědice, panda červená. Nejrůznějších návrhů padá skutečně spousta a je jen na chovatelích, ke komu na základě návrhů sledujících zamíří příště. „Rádi bychom koukli také na krmení vlků, když je každé ráno slyšíme,“ přidává se s návrhem zřejmě nedaleko bydlící Tereza Veselá.

Jaká zvířata fanoušci zoo spolu s chovateli nakrmí příště, dosud jisté není, ale pro dnešek je jisté minimálně jedno. Spokojení jsou všichni. Kamčatka, pracovníci zoo i sledující ze svých obýváků, kteří se alespoň přes sociální síť mohli znovu podívat do své oblíbené zoo, která bude pro ně zůstane ještě na neurčitou dobu uzavřené.