Rychlejší, levnější, říká biskup. Brněnské osobnosti podporují cestování šalinou

Tramvaj využívá často pro přepravu po Brně dráhový cyklista Tomáš Bábek s rodinou. „Máme točnu přímo u domu, je pro nás časově i logisticky mnohem jednodušší, když jedeme s dětmi do centra, nasednout do šaliny, než se všichni balit do auta,“ popsal Bábek. Je jednou z tváří kampaně brněnského dopravního podniku, jež má za cíl přilákat cestující do městské hromadné dopravy.

Brněnský dopravní podnik pokračuje v informační kampani s názvem #JezdiMHD. Šestnáct známých Brňanů popisuje svůj vztah k veřejné dopravě. | Foto: DPMB