Na konci dubna začne z Kuřimi do brněnských Řečkovic jezdit nová linka autobusu s číslem 304. Nahradí tak autobusové spoje 71 a 310, které v oblasti aktuálně cestující využívají.

Autobusové doprava v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Eliška Gáfriková

Zefektivnění a zrychlení dopravy si od změn slibuje vedení společnosti Kordis, která dopravu v kraji koordinuje. Nový systém začne platit sedmadvacátého dubna. „Pro cestující to bude rychlejší a pohodlnější. Místo tří linek včetně noční nově zajistí dopravu jen jedna,“ informoval zástupce ředitele Květoslav Havlík.

Na rozdíl od jiných mimobrněnských spojů budou moci cestující navíc nastupovat do vozu všemi dveřmi. „Lidé byli zvyklí, že ve spojích v okolí Brna musí nastupovat předními dveřmi a kupovat si jízdenku u řidiče. To u tohoto spoje neplatí, lidé si pípnou lístek u nástupu a s řidičem se vůbec nemusejí bavit,“ popsal Havlík.

Přehledná mapa změn. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: IDS JMKLinka v oblasti nahradí i noční rozjezd číslo 91. Lidé se jím nově nedostanou až do Kuřimi, jak byli zvyklí. Místo toho musí přestoupit na nový spoj na zastávce Ivanovice, Mácova.

Linka bude podle Havlíka fungovat v režimu Jezdi jednoduše. Tato kampaň má za cíl zmodernizovat hromadnou dopravu v kraji. Od konce minulého roku si lidé mohou koupit předplatní roční a čtvrtletní jízdenky pouze v elektronické podobě, od začátku března to samé platí i pro měsíční lístky.

Autobus bude nově jezdit ve čtvrthodinových intervalech. Lidé mohou nastoupit na třech zastávkách v Kuřimi, v obci Česká a v brněnských Ivanovicích na zastávce Černohorská. Autobus pokračuje na konečnou zastávku Řečkovice, nádraží. Nová zastávka Kuřim, Záhoří vznikne u plánované bytové zástavby.

Autobusem 71 jezdil do Kuřimi v minulosti pravidelně i Martin Kopecký. „Nedávno jsem se ale naučil využívat vlak, který je rychlejší. Novou linku bych asi v budoucnu využil, kdybych chtěl jet z Řečkovic. Mě osobně změna příliš nezasáhne, ale myslím si, že by se mohla týkat obyvatel Řečkovic a části České. A samozřejmě lidí z Kuřimi, kterým by mohl přibýt přestup," míní obyvatel Vranova.

Tím změny v dopravě plánované na konec dubna nekončí. Rušit budou provozovatelé i linku 330 mezi Tišnovem a Senticemi v okrese Brno-venkov, kterou částečně nahradí spoje 153. K dopravě mezi Senticemi a Čebínem mohou lidé využít prodlouženou linku 320 a 321.