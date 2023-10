/MAPA/ Kratší dobu než doposud stráví cestující ve vlacích při cestě po železnici v České republice po dostavění vysokorychlostních tratí. Mezi některými městy se změní jízdní doba vlaku výrazně. Například z Brna do Prahy jezdí nyní lidé vlakem podle jízdních řádů dvě hodiny a třiatřicet minut, v budoucnu by se měl podle zástupců Správy železnic čas zkrátit na hodinu.

Vlak Českých drah. Ilustrační foto. | Foto: České Dráhy

Výrazná bude úspora času i pro cestující mířící třeba z Břeclavi do Prahy. Místo nynějších více než tří hodin se pro ně při jízdě po vysokorychlostních tratích zkrátí jízdní doba zhruba na hodinu a půl. Deník připravil přehlednou mapu, jak by se měla změnit dojezdová vzdálenost pro cestující jedoucí vlakem z Břeclavi či Brna do dalších měst v České republice, ale i do slovenského hlavního města Bratislavy a rakouské Vídně.

Kudy povede vysokorychlostní trať? Přesnou trasu u Modřic nově najdete na webu

Lidé si ale ještě zhruba deset let počkají. V současné době zástupci Správy železnic pokračují v přípravě vysokorychlostních tratí. „Zatím nejdál je úsek mezi Modřicemi a Šakvicemi společně s vysokorychlostní tratí Moravská brána," přiblížil vedoucí oddělení realizace staveb vysokorychlostních tratí ve Správě železnic Lukáš Tittl.

Jízdní doba vlaků mezi městy před a po výstavbě vysokorychlostních tratí.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková.

Předpoklad zahájení stavby vysokorychlostní trati Jižní Morava, která povede z Modřic do Rakvic, je podle odhadů Správy železnic v roce 2027, uvedení do provozu pak v roce 2030. Náklady na výstavbu vysokorychlostních tratí v České republice se budou pohybovat ve stovkách miliard korun. Odhad dokončení některé trati je až v roce 2050.

