O projektu informovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

První píseň S čertem si hrát nazpíval Gazdík s herečkou Alenou Antalovou.

Zdroj: PETR GAZDÍK - ACOUSTIC BAND

K poslechu je na Youtube. „Do světa jsme zatím pustili první duet, máme nachystán i druhý, který zveřejníme do konce tohoto roku. Do budoucna jich plánujeme ještě víc a jakmile to umožní počasí a hlavně epidemiologická situace, chceme přímo ve venkovních prostorách Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně uspořádat koncert,“ řekl Gazdík.