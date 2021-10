Jak hodnotíte dosavadní výsledky?

Jsme spokojení s tím, že demokratické koalice dosáhnou na 101 křesel. Náš výsledek mohl být samozřejmě lepší.

Lidé v drtivé většině kroužkovali kandidáty Starostů. Čím si to vysvětlujete?

Naše koaliční partnery Piráty hodně poškodila dezinformační kampaň. Setkávali jsme se s názory lidí, kterým byly lži, které o nich kolovaly ve veřejném prostoru, opravdu těžké vyvrátit. Tohle se bohužel lidem, kteří s tou dezinformační kampaní přišli, podařilo.

Máte pocit, že se Pirátům a Starostům na dezinformační kampaň nepodařilo adekvátně reagovat?

Ono bylo těžké na ni reagovat. A v momentě, kdy jsme to udělali, jsme nemohli dostat do popředí priority našeho programu. Byli jsme v defenzivě. Tím pádem jsme se v polovině kampaně dostali do slepé uličky a nevěděli co dál.

Jednáte už s koalicí Spolu ohledně vlády?

Nevím, do Prahy jedu teď. Telefonicky nebo pomocí zpráv už ale určitě nějaký kontakt proběhl.

Na co budete při povolebních vyjednáváních klást důraz?

Za nás to bude v první řadě státní rozpočet. To je to nejdůležitější, o čem bychom se měli bavit. Dále to jsou otázky ochrany přírody, bezpečnost státu a další věci. Důležitá bude i problematika covidu a pandemie. Nesmíme také zapomínat – a to já osobně budu připomínat hodně – na řešení krizových situací. Čeká nás hodně práce.

Jak byste hodnotila potenciální vládu složenou z ANO a SPD?

Teď mluvím jako občan, ne jako poslanec: bylo by to hodně špatné. Osobně bych zvažovala, jestli vůbec v takovém státě žít. Obzvlášť po tom, co obě strany za poslední roky předvedly.