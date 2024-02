V Česku se může v pátek odpoledne a večer objevit písečný prach ze Sahary. Jemný poprašek podobný pylu by mohl být ve srážkách, které meteorologové očekávají. Lidé ho pak uvidí například na okenních parapetech nebo sklech aut. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové předpovídají, že v pátek může na naše území doputovat písečný prach z africké Sahary. | Foto: Pixabay.com

V těchto dnech se nad naším územím v oblačnosti bude vyskytovat velké množství saharského prachu. „Ten se k nám dostává kolem hluboké tlakové níže se středem aktuálně v blízkosti Tunisu," uvedli meteorologové.

Tlaková níže saharský prach nasává a ten se tak postupně dostává od jihu do střední Evropy ve vyšších vrstvách atmosféry. V pátek by se měly odpoledne a večer vyskytnout nad naším územím i srážky a není vyloučeno, že se právě v nich tento saharský prach vyskytne," dodal ČHMÚ.

Fenomén vzniká při bouřích nad Saharou, při kterých se zvedne velké množství písku do vzduchu. Díky síle větru se pak písečný prach může dostat až do Evropy či okolních afrických států. Objevuje se i v České republice v podobě červenožlutého poprašku na oknech či automobilech. V zimě se může čerstvě napadaný sníh zbarvit do žluta až oranžova, jindy zase lidé mohli pozorovat zabarvený déšť.