Pohled na holé pařezy po pokácených sakurách mrzí i Milana Holuba. „Je škoda, že třešně pokáceli. Je mi to líto,“ nechal se slyšet.

Podle mluvčí radnice Brno-střed Kateřiny Dobešové však bylo odstranění celkem šestapadesáti sakur nevyhnutelné a město na něj získalo povolení. V lokalitě má navíc vzniknout náhradní výsadba.

„Bude složená z celkem 141 kusů habru obecného, 75 kusů javoru babyky, 118 kusů třešně ptačí, 48 kusů jírovce maďalu a 66 kusů okrasné hrušně. Výsadba bude daleko rozsáhlejší, protože celý areál se bude přetvářet a budou se tam dělat nové zelené plochy,“ ujišťovala mluvčí Dobešová.

Obyvatel Stoner však s řešením radnice nesouhlasí. Se sakurami se podle něj mohlo v přípravě výstavby haly počítat, a stromy tak zachovat. „Teď to celé vykácí a pak to zase budou osazovat nějakými keříky. Jinde se zachraňuje každý strom a tady nic,“ upozornil.

Podle mluvčí Dobešové však takový postup nebyl možný. Areál čeká kompletní proměna a stromy by stavbě překážely. Pokud by je město neodstranilo, poničila by je stavební technika, která se v místech bude pohybovat. Také náhradní výsadba je podle ní rozdělená do dvou etap tak, aby stavební práce nově vysazované stromy nepoškodily.

Multifunkční hala má vzniknout v areálu brněnského výstaviště. Provozovat ji bude městská společnost Arena Brno. Výstavba haly má vyjít na téměř čtyři a půl miliardy korun.