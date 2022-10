Další nová tramvajová trať v Brně: prodloužení na Kamechy může začít za rok

/VIZUALIZACE/ Cestou z práce musí přestupovat na autobus, do budoucna by se obyvatelé brněnského sídliště Kamechy měli z centra města až domů pohodlně bez přestupu tramvají. Má to umožnit prodloužení trati ze současné konečné Ečerova. Na přípravě projektu budou představitelé města spolupracovat s brněnským dopravním podnikem.

Vizualizace ukazuje možnou budoucí podobu prodloužení tramvajové trati na Kamechy. | Foto: Magistrát města Brna

„V současné době pokračuje územní řízení. Po získání územního rozhodnutí přistoupíme k dalším krokům včetně výběru zhotovitele. Předpoklad zahájení prací je konec roku 2023," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová. Na sídlišti Kamechy na pomezí městských části Bystrc a Žebětín žijí tisíce lidí. Dosud však tamní oblast obsluhují pouze autobusy linek 52 a 54. Obyvatelé by přivítali, kdyby bylo prodloužení tramvajové trati hotové co nejdříve. „Tramvaj sem už má vést dávno. Kamechy se pořád rozrůstají a bydlí tady čím dál více lidí. Přitom dopravní spojení sem je stále stejné," řekl Deníku Rovnost třeba Radim Dvořák. Změny u Tomkova náměstí v Brně: zákazy odbočení do Provazníkovy a Dukelské třídy Letos na jaře získal tramvajový úsek o délce 1,4 kilometru kladné hodnocení vlivu na životní prostředí. „Trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova, dále povede v zářezu podél Vejrostovy ulice, kde v místě Teyschlovy ulice přejde do raženého tunelu. Následně vyústí v proluce Přírodní a Listnaté ulice," přiblížila Doležalová. Součástí projektu je také vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy. Variantu vyražení 320 metrů dlouhého tunelu vybrali brněnští radní před dvěma lety. Jedná se o nejdražší, ale zároveň pro lidi z okolí nejšetrnější variantu způsobu provedení tunelu. Odhadované náklady na stavbu jsou nyní zhruba 2,3 miliardy korun. „Jako významná stavba dopravní infrastruktury bude projekt usilovat o získání dotace z fondů Evropské unie v programovém období 2021 – 2027," nastínila Doležalová. Prodloužení tramvaje na Kamechy:



1 400 metrů tramvajových kolejí, 320 metrů dlouhý tunel.



Trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova v brněnské Bystrci, dále povede v zářezu podél Vejrostovy ulice, kde v místě Teyschlovy ulice přejde do raženého tunelu, vyústí v proluce Přírodní a Listnaté ulice.



Součástí je také vznik tří nových zastávek Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy.



Odhadované náklady jsou 2,3 miliardy korun. Příprava pro územní řízení byla doposud v gesci magistrátního odboru investic. Po uzavření dohody s představiteli města už má další postup řešit dopravní podnik. Včetně žádosti o dotaci. „A také zajistí výběrové řízení na zhotovitele a povede projekt až k samotné stavbě,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. Zástupci dopravního podniku se podle Doležalové už nyní aktivně účastní téměř všech jednání souvisejících s přípravou projektové dokumentace, aby stavba vyhovovala všem provozním parametrům moderní městské hromadné dopravy. Připomínky k projektu podávala podle starosty Víta Berana i městská část Žebětín. „Týkaly se jak přestupního uzlu na Kamechách, tak zastávky autobusu a přestupu z autobusu číslo 52 na tramvaj. Řešili jsme už technické věci," zmínil Beran. Prodloužení tramvajové trati by přivítal, ale zatím je to podle něj projekt na dlouhou trať. Na trase tramvaje linky 1, která zajíždí až do smyčky Ečerova v Bystrci, platí už téměř dva roky výluka kvůli stavbě části velkého městského okruhu Žabovřeská. Vozy nyní končí už v zastávce Vozovna Pisárky. Provoz v celé trase dopravní podnik obnoví na jaře. VIDEO: Šalinou do kampusu v Brně: projeďte se nejdelším tramvajovým tunelem Od září je ve zkušebním provozu nová tramvajová trať z Osové k univerzitnímu kampusu a bohunické fakultní nemocnici. V ostrém provozu s cestujícími budou jezdit tramvaje linky 8 od prosince. Trať s nejdelším tramvajovým tunelem v České republice měří celkem 912 metrů, samotný tunel pak 602. MICHAL HRABAL, MARIE BRÝŽOVÁ

