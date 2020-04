Brněnský dopravní podnik nedávno získal dílčí stavební povolení pro stavbu. „Čekáme ještě na jedno. Prozatím provádíme práce, které stavbě předchází,“ uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

Stavební práce na hloubení tunelu měly začít na jaře, zda ale dělníci v jarních měsících skutečně poprvé kopnou do země, bude jasné v květnu.

Zeleň pracovníci odstranili ve druhé polovině března v místě budoucí jámy tunely na Mikuláškově náměstí a dále ve směru budoucího tunelu mezi Labskou a Jihlavskou ulicí. V budoucnu ji nahradí nová výsadba, při které odborníci zasadí 215 nových stromů a přes dva tisíce keřů.

Prodloužení tramvajové trati nebude v příštích letech jedinou dopravní stavbou, která výrazně zlepší cestování veřejnou dopravou na jihozápadě Brna. V příštím roce Správa železnic zprovozní vlakové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. „Zastávky jsou součástí elektrizace trati mezi Brnem a Zastávkou u Brna. Stavba se už od roku 2009 potýkala s nesouhlasem ekologické neziskové organizace Voda z Tetčic, která všemi prostředky napadala územní rozhodnutí a blokovala jeho získání. Územní rozhodnutí získala stavba v roce 2017. Následovala žádost o stavební povolení, které je nyní v běhu, ale je opět účelově napadeno účastníky řízení," popsal momentální stav mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Na zřízení nové stanice se po několika odkladech už těší v blízkých Ostopovicích. „Znamená pro nás rychlejší, přímé spojení s centrem Brna bez přestupu. Rozšiřuje nám i možnosti přímých spojů na druhou stranu od Brna,“ řekl ostopovický starosta Jan Symon. Dosud musí obyvatelé Ostopovic pro cestu do centra Brna využít regionálních autobusů a v Osové ulici přestoupit na tramvaj.

Jedině výhody spatřuje u vzniku nové vlakové stanice ve Starém Lískovci tamní starosta Vladan Krásný. „Nová zástavka bude přínosem jak pro Starý Lískovec, tak i pro Brno. Spousta lidí nebude muset jezdit do města a poté tramvají zpátky do bohunické nemocnice. Někteří obyvatelé Starého Lískovce zase využijí vlak k tomu, aby se dostali do středu města rychleji než jinou dopravou," vysvětlil Krásný.

U vlakové zastávky ve Starém Lískovci plánují zástupci města vybudovat dopravní terminál. Cestující na něm přestoupí na trolejbusy, které je dovezou nejen do kampusu a Fakultní nemocnice Brno, ale až na Mendlovo náměstí v centru Brna. „Aktuálně řešíme stavební povolení a výkupy pozemků. Vykoupených jich máme asi osmdesát procent. Naší snahou je začít stavbu co nejdříve, nejpozději do doby zprovoznění zastávky Správou železnic, ale odhadnout přesnější termíny v této fázi nelze," přiblížila Radka Loukotová z brněnského magistrátu. Přestupní uzel vznikne v ulici U Leskavy.

Podle zástupců společnosti Kordis, která v kraji koordinuje veřejnou dopravu, se zřízením nové stanice na okraji Brna usnadní lidem jedoucím z oblasti na západ od Brna cestování. Při cestě do Fakultní nemocnice Brno nebo univerzitního kampusu už zdlouhavě nepojedou přes brněnské hlavní nádraží v centru města. „Na nové zastávce vystoupí z vlaku a přestoupí na navazující městskou hromadnou dopravu, která je k bohunické nemocnici doveze podstatně dřív. U současné autobusové linky 405 jedoucí ze Zastávky u Brna vidíme, že výstupy a nástupy cestujících u nemocnice jsou významné," sdělil ředitel Kordisu Jiří Horský.

Doplnil, že po vybudování přestupního terminálu ve Starém Lískovci ubude počet spojů na autobusové lince 405 mezi Brnem a Zastávkou u Brna. O kolik linkových spojů méně vyjede, není možné podle Horského v současné době říct.