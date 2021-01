"Jsme proti zavedení tramvajové trati do centra naší městské části, a to jak nadzemní variantou ze strany Věstonické, tak podzemní variantou ze strany od Jedovnické přes Mikulovskou. Žádáme o řešení špatné dopravní obslužnosti jinými prostředky," tvrdí spolek.

Současný návrh, vycházející ze studie VUT, počítá s prodloužením tramvajové trati z Juliánova na Pálavské náměstí. „Prověřili jsme několik variant, mimo jiné i možnost propojení Staré osady s Pálavského náměstím lanovkou. Vybrané řešení tramvajové trati odsouhlasil i Dopravní podnik města Brna. Spolek navrhl variantu tramvajové trati ze Staré osady ulicí Rokytovou, k té ale bohužel chybí adekvátní studie,“ řekl Chvátal.

Zdroj: Facebookový profil sdružení PLUS pro VinohradyProjekt dlouhodobě podporuje místostarosta Židenic Petr Kunc, který s ním také jako první přišel. Kritiku ze strany PLUS pro Vinohrady vnímá jako neopodstatněnou. „Trať je v současnosti navržená tak, abychom za co nejméně peněz ulehčili cestování co největšímu množství lidí. Posílení současných trolejbusových spojů, jak také členové sdružení navrhují, tramvajovou linku nenahradí. Už teď trolejbusy pravidelně stojí v kolonách a nabírají několikaminutová zpoždění,“ uvedl.

Zdroj: Facebookový profil sdružení PLUS pro VinohradyO konečně trase nové tramvajové linky rozhodne nový územní plán. Připomínky občanů i městských částí zapracuje Kancelář architekta města v průběhu února až dubna. „Znovu návrh s veřejností projednáme zhruba v červnu tohoto roku. Čas je neúprosný, proto hlavním podkladem, se kterým budeme pracovat, bude původní technická studie projektu,“ doplnil Chvátal.

Jiří Karásek, zastupitel městské části Vinohrady a zároveň člen sdružení, se v úterý k dotazům nevyjádřil i přesto, že mu redakce Brněnského deníku Rovnost psala na jeho oficiální e-mailovou adresu zastupitele.