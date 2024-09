Na kartu pro dopravu v Brně na půl roku zadarmo láká podvodný profil na Facebooku. V pondělí na to upozornili zástupci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Podvodníci by podle nich mohli zneužít osobních údajů lidí nebo je připravit o peníze.

Uživatel, který se na sociální síti za systém vydává, vyzývá cestující, aby sledovali uvedený odkaz. „Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje spouští kampaň na počest více než dvacet let úspěšné práce. Dnes je poslední den na podání přihlášek,“ píší autoři příspěvku. Profil využívá i logo a fotografie dopravního systému.

Zástupce ředitele společnosti Kordis Květoslav Havlík neví o nikom, kdo by na nabídku přistoupil. „O profilu jsme se dozvěděli rychle a okamžitě jsme to řešili s Facebookem, ale to je všechno, co v tuto chvíli můžeme dělat. Že někdo zfalšuje profil institucí je běžná věc,“ sdělil Havlík a doplnil, že dopravce nekontaktoval policisty.

Mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek však upozornil na to, že se může jednat o trestný čin. „Zařazení záleží na tom, co pachatel požaduje. Může sbírat data nebo si nechávat posílat peníze, může to být podvod. Tato záležitost je obecně trestná,“ informoval Malášek.

Pokud někdo podobnou událost nahlásí, snaží se policisté podle mluvčího podvodný web zablokovat.

Malášek i Havlík doporučili lidem, aby používali výhradně oficiální web instituce. „Lidé by si měli dávat pozor na adresní řádek, stačí jedno jiné písmeno a uživatel se dostane na podvodné stránky,“ podotkl policejní mluvčí.

Pracovníci jihomoravského dopravního systému se podle něj s podobným případem setkali asi před půl rokem. „Nabídky se objevily na sociálních sítích a později se vyrojily u dopravců po celé republice,“ popsal Havlík.

Městskou hromadnou dopravu v Brně pravidelně využívá i Barbora Vlčková. „O varování jsem neslyšela, každopádně by mě nenapadlo zadávat svoje osobní údaje, které by ze mě chtěl podvodný odkaz vytáhnout. Obzvlášť v době, kdy se neustále upozorňuje, aby si lidé ověřovali, kam zadávají své údaje a neuváděli nikam informace z platební karty,“ míní Brňanka.

Vlčkové by podle jejích slov připadala podezřelá už samotná nabídka. „Pravidelně si pořizuji roční šalinkartu a nestojí to zrovna málo, takže si neumím představit, že by bylo pro dopravce výhodné rozdávat jízdné zdarma, když náklady na provoz budou asi dost vysoké,“ myslí si zákaznice.