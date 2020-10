Trať vedoucí až na Kamechy má usnadnit cestování tisícům obyvatelům sídliště. „Lokalita Kamechy se neustále rozvíjí, do budoucna počítáme s nárůstem počtu obyvatel. Tramvaj výrazně uleví silniční oblasti v dopravě,“ uvedla před časem brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Do projektu za 2,3 miliardy korun se dělníci mají pustit nejdřív za pět let. Do té doby musí zástupci města získat pro stavbu potřebná povolení.

Při prodloužení trati počítají s vybudováním tří nových zastávek Ruda, Říčanská a Kamechy, která bude konečnou stanicí. Nástupiště Říčanská dělníci překryjí.

Představitelé města vybírali ze tří navrhovaných variant projektu. Zastupitelé Bystrce v lednu a radní města v červnu zvolili shodně ražený tunel, který je sice nejdražší, ale zároveň nejšetrnější pro lidi bydlící v okolí.