Na komplikace se musí o víkendu připravit lidé cestující tramvají do brněnské Líšně. Kvůli podbíjení tramvajové trati pojedou soupravy linky 8 v úseku Geislerova až Novolíšeňská po jedné koleji.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Reich

Pasažéři využijí nástupiště od Židovského hřbitova až po Novolíšeňskou běžně sloužící pro cestu do centra. „Z provozních důvodů pojede linka 8 mezi Geislerovou a Mifkovou ve směru do Líšně o jednu až čtyři minuty později, naopak v úseku Mifkova a Krásného ve směru do centra o minutu až dvě dříve oproti pravidelnému jízdnímu řádu," sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.