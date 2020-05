Městští radní i zastupitelé nedávno odsouhlasili dodatek smlouvy se zhotovitelem. „Upravuje termín plnění na srpen 2021. Je třeba zdůraznit, že zhotovitel pracuje zcela v souladu s poslední aktualizací harmonogramu prací,“ uvedla Anna Dudková z brněnského magistrátu. A proč posun?

Projekt Tramvaj Plotní se protáhne o jedenáct měsíců, skončí v srpnu 2021. „Hlavním důvodem prodloužení doby výstavby bylo co nejrychlejší zprovoznění ulice Dornych pro dopravu, které si vyžádalo reorganizaci harmonogramu výstavby. Pokud by práce na Dornychu začaly až později, ulice by fungovala stále v režimu jeden a jeden pruh. V něm by navíc byla o jedenáct měsíců déle,“ vysvětlil městský radní pro investice David Grund.

Podle Grunda je už téměř hotová část Dornychu mezi ulicemi Zvonařka a Křenová, kde chybí pouze tramvajové těleso. „Snažíme se o předběžné užívání této části ulice, aby se i v ní dalo za několik měsíců jezdit v plném počtu pruhů,“ doplnil Grund. Řidiči tam nyní projíždí omezeně.

Tramvaj Plotní

- Oproti původním plánům se zpozdí o jedenáct měsíců.

- Práce mají nově skončit v srpnu 2021.

- Podle zástupců města je důvodem co nejrychlejší zprovoznění dopravy v Dornychu, které si vyžádalo reorganizaci harmonogramu prací.

V úseku mezi Křenovou a Úzkou je tramvajová trať před kompletním dokončením. „Zatím bez nástupních ostrůvků. V prostoru Úzká a dům Dorn dělníci trať postupně budují, nyní položili první úsek kolejí. Pracují na živičných vrstvách v kolejišti s cílem uvolnit křižovatku Dornychu s Úzkou pro dopravu,“ přiblížila Dudková. Většina prací se postupně přesouvá do Plotní ulice, která první tramvaje přivítá v září příštího roku.

Ekonom Petr Pelc u zpoždění prací u projektu nevidí spojitost s pandemií koronaviru. „Pandemie souvisí se zpomalením některých prací, ale u dopravních staveb je zasažení nejmenší,“ vysvětlil.

V ulici Zvonařka plánují zástupci města obnovit plný provoz v prvním čtvrtletí příštího roku.