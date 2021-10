Hlavně v dopravních špičkách tam řidiči čekají v několik stovek metrů dlouhých kolonách. Při odbočování musí dát pozor na tramvaje, jejichž trať protíná křížení nedaleko prodejny Uni Hobby na pomezí brněnské Bystrce a Komína. „Je to křižovatka hrůzy. Kolikrát je tam ve směru z města šnůra aut táhnoucí se až na druhé křížení, které neřídí semafory,“ prohlásil Brňan Lubomír Strážnický, který místem projíždí na Brněnskou přehradu.

Za několik let má nepřehledné křížení nahradit mimoúrovňová křižovatka, která oddělí jednotlivé druhy dopravy včetně pěší a cyklistické. Aktuálně je záměr před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí, která má být hotová ještě letos. „Teoreticky se může stavět v letech 2023 až 2025, když se v příštím roce podaří získat potřebná povolení a budou peníze,“ sdělil bystrcký místostarosta Tomáš Jára.

Podle něho je současná situace v křižovatce tristní. „Ve špičkách bývají oba směry ucpané. I přes lepší nastavení semaforů jsou tam dlouhé čekací lhůty,“ podotkl Jára.

Při přestavbě křížení dělníci tramvajovou trať a pás Kníničské ulice ve směru do Bystrce zahloubí částečně do země. Nad nimi vybudují okružní křižovatku. „Pás Kníničské směrující do centra města povede mimo ni. Ve směru do ulice Palcary vznikne nová silnice s podchodem. Trať spolu s Bystrckou a Kníničskou překlene lávka pro pěší a cyklisty,“ uvedla Markéta Chumchalová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Ze západní strany se konstrukce napojí na novou lávku přes řeku Svratku, jež nahradí současnou, určenou k demolici. Na východní straně vyústí u trolejbusové zastávky. Vozíčkářům či lidem s kočárky umožní bezbariérový přechod přes křižovatku.

Nová lávka přes Svratku vznikne jako součást stavby. Vyroste ve stejném místě jako je stávající, která je provizorně opravená.

Téměř čtyři sta milionů

Na projektu přestavby dnešní nepřehledné křižovatky spolupracují zástupci města, kraje a městské části. Investiční záměr schválený před dvěma lety odhadl náklady na 386 milionů korun, 126 milionů na ně má putovat z krajského rozpočtu. Cena projektu ale není v tuto chvíli ještě konečná.

Mnohem dřív, než bude mimoúrovňová křižovatka, se má částečně ulevit řidičům vjíždějícím do křižovatky od Kníniček a zoo. A to díky novému pravému odbočovacímu pruhu, který vznikne namísto současné zeleně. „Připravujeme jej, udělat bychom ho měli v příštím roce,“ řekl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Řidiči vymezení pravého odbočovacího pruhu vítají. „Někdy tam auta stojí skoro až do Kníniček. Když řidič jede rovno, stoupne si na křižovatce co nejvíc doleva, aby umožnil ostatním odbočit doprava,“ popsal Strážnický.