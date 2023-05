Cestující zvyklí jezdit z centra Brna tramvají do Řečkovic, případně opačným směrem, mají o víkendu smůlu. Tramvajová linka 1 bude od Tylovy odkloněna do zastávky Vozovna Medlánky. Neobslouží tak zastávky Hudcova, Kořískova, Filkukova a Řečkovice.

Šalina linky 1 bude o víkendu končit už ve vozovně Medlánky. | Foto: Deník/Lucie Burianová

„Provoz tramvají do Řečkovic přerušíme z důvodu výměny kolejnic," vysvětlila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Výluka potrvá v sobotu 20. května a o den později vždy od půl sedmé ráno do šesti hodin podvečer. Tramvaje ve zmiňovaném úseku nahradí autobusová linka x1. „Autobusy pojedou po trase a zastávkách Vozovna Medlánky – Kořískova – Filkukova – Řečkovice," vyjmenovala Doležalová.

Výluka tramvají do Řečkovic omezí cestující v sobotu 20. a v neděli 21. května.Zdroj: DPMB

Zastávku Hudcova v době výluky neobslouží tramvaje linky 1 ani náhradní autobusy. Pro linky 41, 42, 70, 71, N90 a N91 ve směru do Řečkovic bude tato zastávka přeložena k chodníku na úroveň tramvajového ostrůvku. A to nepřetržitě dd sobotní půl sedmé ráno do nedělních jedenácti večer.

Přestup z linek 41, 65 a 71 na linku 1 ve směru do centra bude místo zastávky Řečkovice v zastávce Vozovna Medlánky.