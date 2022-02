Dopravní podnik se tak podle ní vrátil k modelu, který v Brně fungoval do roku 2017. „Jiná opatření v tuto chvíli nezvažujeme. Co se týče ohlasu cestujících, neevidujeme žádné reakce ani stížnosti,“ konstatovala Tomaštíková.

Na konci minulého roku si cestující David Vilím postěžoval u řidičky tramvaje, že se uvnitř netopilo, i když venku mrzlo. „Ale ukázala mi, že má topení zapnuto a že by mělo hřát, ale že je zřejmě rozbité a pořádně nefunguje,“ svěřil se Brňan.

Někteří cestující rozlišují nutnost topení podle typů jednotlivých vozů. „U nových šalin mi to nevadí, ale u starších typů, kde jsou všude díry a pekelně táhne, to není dobrý nápad,“ hodnotí nové nařízení dopravního podniku třeba Tomáš Procházka.

Jiným pasažérům snížení hranice pro topení v tramvajích či trolejbusech nevadí vůbec. „V bundě, šále a čepici je člověk za chvíli zpocený a je to dobré jen, aby nastydnul. Jediné, co mi vyhovuje, je, když se mi podaří sednout k topení a hřeje mi nohy,“ sdělila Romana Votavová.

Pravidla pro zahájení topení ve vozech hromadné dopravy má i pražský dopravní podnik. „Při teplotě mezi nulou a pěti stupni Celsia musí být u všech vozů zapnuto topení pro cestující alespoň na nejnižší stupeň. Při teplotě vzduchu pod nulou musí být zapnuto topení na některý z vyšších stupňů, který volí dle svého uvážení řidič s ohledem na konkrétní situaci ve voze,“ přiblížila mluvčí pražského dopravce Aneta Řehková.

Brněnský dopravní podnik musel sáhnout k úsporám kvůli ztrátám způsobených koronavirovou pandemií a úbytkem cestujících. Kromě regulace u topení reagovali také úpravou spojů. „Vycházíme z toho, že optimalizace byla pro nynější dobu správná. Ukazuje se, že se lidé do městské hromadné dopravy nevrací. S dopravním podnikem jsme vedli velmi citlivě diskuse nad každou linkou,“ řekl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

V současné době neregistruje žádnou stížnost, ve které by lidé upozorňovali, že je úprava osobně zasáhla.

Topení v brněnské hromadné dopravě



- nově: při třech stupních Celsia a nižší teplotě, už v platnosti do roku 2017



- do konce minulého roku: při pěti stupních Celsia a nižší teplotě



- důvod změny: úspory kvůli zvyšujícím se cenám energií



Pravidla pro topení v pražské hromadné dopravě:



při teplotách vzduchu od nuly do pěti stupňů Celsia povinnost zapnutí topení alespoň na nejnižší stupeň, při teplotě vzduchu nižší než nula povinnost topení na některý z vyšších stupňů