Znovu se klidně vyspat mohli v noci na dnešek obyvatelé brněnské Šámalovy ulice. Jak už Deník Rovnost informoval, pondělní manévry rozpoutal nález mrtvého dvaačtyřicetiletého muže v jeho bytě plném chemikálií. Policejní pyrotechnici už místo opustili a prohlásili za bezpečné. Láhve s nebezpečnými látkami přivolaní odborníci zlikvidovali nebo předali k rozboru do laboratoří.

Z bytu, kde se láhve s nejrůznějšími látkami nacházely a z několika okolních budov evakuovali policisté spolu s hasiči dohromady pětasedmdesát lidí. „Pětadvacet osob z dotčeného domu a dvou sousedních budov své byty opustilo v pondělí odpoledne, dalších padesát hasiči z místa odvezli v úterý po druhé hodině ranní,“ uvedl včera policejní mluvčí Bohumil Malášek

Do svých domovů se lidé mohli vrátit v úterý po třetí hodině odpoledne, kdy pyrotechnici dokončili vyklízení. Ve stejný čas do ulice znovu vjela auta i autobusy linky číslo čtyřiašedesát, které místo do té doby objížděly Krokovou ulicí.

Desítky lahví s chemikáliemi našli pyrotechnici v bytě dvaačtyřicetiletého muže i ve sklepě domu. „Část nálezu putuje k rozboru do laboratoří. Pyrotechnici objevili nejrůznější látky, které by při neopatrném zacházení obyvatele ulice ohrozili,“ dodal Malášek.

Dočasné útočiště našli v noci na úterý evakuovaní lidé na úřadu městské části. Žideničtí radní jim ve spolupráci s hasiči přizpůsobili kancelářské prostory. „Navezli jsme na úřad lehátka pro starší lidi a matky s dětmi. Těm, kdo chtěli spát, jsme našli klidná místa v kancelářích, ostatní dostali horkou kávu. Hasiči celý přesun skvěle zorganizovali a celá noční akce se obešla bez komplikací,“ oznámil židenický starosta Aleš Mrázek.

Příčinu smrti dvaačtyřicetiletého muže policisté stále vyšetřují. Podle některých místních šlo o podivína. Spolu s chemikáliemi tělo muže objevili strážci zákona poté, co je přivolal majitel bytu. Podle něj muže už několik dní nikdo neviděl byt opustit.

V ulici v pondělí zasahovali také hasiči. „Pomáhali jsme ji uzavřít. Na místě jsme také pyrotechnikům asistovali s chemickou laboratoří. Při evakuacích jsme pro místní připravili autobusy, ve kterých našli útočiště,“ konstatoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Chemikálie ve svém rodinném domě shromažďoval také muž z Nedvědice na Brněnsku. Policisté je objevili před třemi lety poté, co sběratel zemřel. V jeho domě našli dohromady přes deset tun nebezpečných látek. „Muž je schraňoval více než dvacet let, při vyšetřování se však nepodařilo zjistit, jak k tak velkému množství chemikálií přišel,“ řekl před časem Malášek.