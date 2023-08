Zvolila jsem druhou variantu. Vzápětí však zjistila, že přestože většina novějších telefonů s Androidem je schopna naskenovat QR kód přímo ve výchozí aplikaci fotoaparátu, můj k nim nepatří. Musela jsem si tak ještě navíc stáhnout čtečku QR kódů. V takovém případě je snadnější do vyhledávače jednoduše zadat název aplikace.

Domácí a strojové vyšívání nastartoval covid, míní prodejce strojů z Troubska

Následně je nutné zvolit prodejnu. Aplikaci totiž využívá například obchodní řetězec COOP, který v některých menších městech otevřel své vlastní samoobslužné prodejny. V běžné otevírací době však fungují jako většina prodejen a i nadále jsou obsluhované personálem. Označit je tak nutné prodejnu Get24 D. Její název a současně název firmy, která ji provozuje, má uživateli evokovat, že ve Starobrněnské ulici může nakupovat nonstop.

Aplikace uživateli následně nabídne dvě možnosti, jak se zaregistrovat. Jednou z nich je její propojení s vlastní bankovní identitou. Navzdory tomu, že moje banka možnost ověření pomocí bankovní identity poskytuje, nesplňuji podmínky pro její aktivaci a musela bych se zastavit na pobočku. Zbývá mi tak jediné: vyplnit údaje, vyfotit občanku a udělat selfie.

Řešení chyb v aplikaci

Celý proces byl poměrně rychlý, registraci však provázely chyby v aplikaci. Vyplňování údajů přeskočilo rovnou na údaje o adrese a přestože mě aplikace k vyfocení dokladu totožnosti vyzvala, po stisknutí tlačítka Vyfotit se nic nestalo (ne, nezapomněla jsem aplikaci povolit používat fotoaparát!). QR kód sloužící ke vstupu do prodejny se navíc objevil poté, co jsem si ve snaze restartovat aplikace vynutila její ukončení.

Fungoval. Po přiložení ke čtečce se ozvalo pípnutí, rozsvítilo se zelené světlo a dveře cvakly. Brána k čokoládovým tyčinkám, brambůrkům a limonádě se konečně otevřela. Ačkoliv přihlášení nebylo v mém případě úplně hladké a trvalo o poznání déle než mladíkovi po mně, kterému prostřednictvím bankovní identity zabralo přibližně minutu, příště už ho znovu absolvovat nemusím. Po spuštění aplikace se mi vždy zobrazí můj přístupový QR kód.

To už do ruky beru slané tyčinky a utíkám s nimi v pokladně. Tady už je to otázka několika vteřin. Po naskenování stejného QR kódu se pokladna odemkne, načtu čárový kód pochutiny a na dotykové obrazovce kliknu na zaplatit. To je možné přirozeně pouze přiložením karty (mobilního telefonu, chytrých hodinek) k platebnímu terminálu.