Samosběr česneku je tady. Po jahodách berou lidé na jihu Moravy pole farmářů útokem kvůli oblíbené aromatické přísadě do řady jídel. Bramborák, topinky s česnekem nebo dochucení masa na grilování. Kvalitního česneku není nikdy dost.

Samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. | Video: Deník/Iva Haghofer

Zahájení samosběru ohlásili na středu 5. července v Moravských Bránicích na Brněnsku. Za kilo česneku s natí lidé zaplatí stovku. „Samosběr začne v devět hodin ráno na polích směrem na Ivančice, najdete nás snadno podle cedule,“ vzkazuje zájemcům na sociálních sítích Farma Svobodovi. Jak doplnili, ke zakoupení přímo na poli budou i nové brambory a cibule.

Sběrači mohou vyrazit na pole až do soboty 8. července, a to po celý den. Možnost sběru bude vždy od devíti ráno do šesti v podvečer. „Rýče lidé nepotřebují, česnek je ze země už venku, stačí ho sesbírat ve svazcích,“ upřesnili farmáři s tím, že parkovat je možné padesát metrů od pole.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Sběrači mohou vyrazit i do polí v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku nedaleko Velké Bíteše. Tam možnost potrvá do 16. července vždy od devíti ráno do pěti odpoledne a lidé zaplatí sto deset korun. „V daném termínu si budete moci nasbírat česnek přímo z pole ve vámi požadovaném množství. Jakmile budete mít hotovo, česnek přinesete ke stánku, kde se zváží, vy zaplatíte a můžete si ho odvézt domů. Také vám dáme tipy, jak správně tuto odrůdu česneku sušit a skladovat, aby dlouho vydržel,“ pozvali zástupci farmy Kala.

V obchodě česněk stojí kolem sto osmdesáti korun, někde dokonce i přes dvě stovky.

Sbírat česnek i další plodiny je možné také v Žeroticích na Znojemsku. Kromě česneku, brambor či cibule zde nabízejí také rybíz. Zájemci se dozví aktuální informace na sociálních sítích.

Desítky lidí vyrazily minulý týden sbírat do Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Ještě nikdy jsme na samosběru nebyli. V okolí nikdo ani žádný samosběr česneku nepořádá. Měli jsme nějaké vyřizování v Bílovicích, tak jsme se tady zrovna stavili,“ vyprávěli manželé Hromkovi z Hodonína mezi čištěním voňavých paliček.