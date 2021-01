Nová kategorie má být alternativou ke startovacím a sociálním bytům. „Když město inzerovalo nabídku startovacích bytů, ozývalo se mi hodně maminek samoživitelek, zda se mohou také přihlásit, což u tohoto typu bytů pro mladé rodiny nebylo možné,“ uvedl k nápadu náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva. Brňanům splňujícím kritéria mají vyřešit akutní potřebu bydlení a umožnit během doby nájmu naspořit prostředky do budoucna.

Návrh zřídit zvláštní kategorii pro samoživitele a poskytnout zájemcům dvě desítky bytů v Křenové a Lomené ulici však před pár dny u brněnských zastupitelů neprošel.

Narazil na detaily a podobu kritérií výběru uchazečů. Původní návrh počítal s určením pro svobodné, ovdovělé nebo rozvedené osoby, které nesdílí domácnost s lidmi staršími osmnácti let a majícími ve své péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let.

S připomínkami vystoupila například brněnská zastupitelka Karin Karasová. Podle ní z návrhu není jasné, jak by se postupovalo, kdyby žadatelka o byt žila v páru s druhem. Třeba i tajně. „Je třeba jasně definovat, kdo je oním osamělým rodičem. Dále chceme zvýšit maximální věkovou hranici dítěte z patnácti let na osmnáct,“ sdělila Karasová.

Situace se horší

Nájem bude na dobu tří let s možností prodloužení o další dva roky a z žadatelů se bude vybírat losem. Představitelé Brna případnou úpravu návrhu prodiskutují ještě v tomto týdnu. „Snad to vyjde a najdou nějaká rozumná kritéria. Nám by to moc pomohlo, majitel nám od ledna zvedl nájem a je to víc než masakr,“ reagovala na sociální síti samoživitelka Hana.

Podle Dany Pavlouskové, ředitelky Klubu svobodných matek, případů podobnému Janě a Haně přibylo za pandemie nejen v Brně. „Situace okolo bydlení se pro samoživitelky zhoršila. Zvlášť na podzim a v novém roce už je to katastrofa. Poskytujeme zájemcům i příspěvky z programů. V lednu se přes osmdesát procent žádostí týká právě bydlení,“ řekla s tím, že brněnská iniciativa nabídnout dostupnější byty přímo samoživitelkám je v České republice ojedinělá.

Na Klub se obrací stále více nízkopříjmová skupina žen, na mateřské či rodičovské dovolené. Podle Pavlouskové právě ty potřebují pomoc nejvíc. „Mnohé žijí s příjmem deset až patnáct tisíc a po zaplacení nájmu jim zbudou tři tisíce na měsíc. To je pro matku s malým dítětem neúnosné,“ upozornila.

Byty pro samoživitele jsou určené Brňanům, jejichž čistý měsíční průměrný příjem nepřesáhne 1,2 násobek průměrné hrubé mzdy podle Českého statistického úřadu za období jednoho roku. Jako průměrnou hrubou mzdu úřad naposledy vyhlásil částku 34 111 korun. „Ekonomicky aktivní svobodné ženy s příjmem nad třicet tisíc už mají větší manévrovací prostor při shánění podnájmu,“ poznamenala Pavlousková.

Lidé s čistým příjmem nepřesahujícím 0,5násobek průměrné hrubé mzdy mají v Brně nárok žádat o sociální byt. Jak řekla Deníku Monika Žewucká, vedoucí brněnského azylového Domova sv. Markéty, do této kategorie s nejnižšími příjmy spadají všechny klientky domova. „V Brně je bohužel i velký nedostatek sociálních bytů,“ doplnila.