Dalším problémem je fakt, že kraj nemůže podepsat smlouvu se zhotovitelem stavby. „Máme vybranou firmu, ale bohužel se jedna z firem, která ani nepodala nabídku, odvolala k antimonopolnímu úřadu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám dal v prvním kole za pravdu, ale firma si podala rozklad," přiblížil nynější stav náměstek hejtmana.

Zámečník očekává, že rozhodnutí ministerstva zdravotnictví i antimonopolního úřadu bude znát do dalšího krajského zastupitelstva. „Na listopadové zastupitelstvo předložím materiál a budeme se muset rozhodnout, co a jak dál. Budu požadovat od ministerstva zdravotnictví i informace o možnosti prodloužení projektu minimálně do konce června 2026," poznamenal Zámečník.

Kapacita sanatoria počítá s 216 pacienty. Zdravotnické zařízení nabídne osmdesát pokojů s léčebnými lůžky a osmadvacet pokojů s lázeňsky-léčebnými lůžky. Pokoje budou dvoulůžkové se sociálním zařízením. Bude tam i bazén a léčebné procedury jako Kneippův chodník nebo končetinové vany.

Celkové náklady na stavbu Sanatoria Pálava jsou jedna miliarda korun. Zastupitelé na to letos schválili možnost čerpání úvěru až 550 milionů korun od Komerční banky. Zdrženliví jsou proti tomuto záměru opoziční zastupitelé z uskupení Spolu pro Moravu. „Ač nezpochybňuji, že takové zařízení je jistě ku prospěchu, myslím si, že kraj by takový ústav provozovat neměl. V současné době bych preferoval peníze použít spíše na rozvoj středního školství, než na projekt, který svým umístěním bude generovat spoustu dalších výdajů," sdělil v červnu opoziční krajský zastupitel Petr Kunc.

Vedení kraje předpokládá, že v sanatoriu bude působit zhruba osmdesát zaměstnanců. Půjde o lékaře, zdravotní sestry, rehabilitační sestry i technický personál. Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů.

Součástí investice má být také vznik příjezdové silnice, parkovacích stání, rehabilitační zahrady, nebudou chybět ani venkovní rehabilitační prvky a další vybavení.

Hejtman Jan Grolich věří, že příprava projektu bude dál pokračovat. „Nemyslím si, že by tento projekt byl zmařená investice. Pokud budeme v situaci, že nám nepřidělí dotaci, tak se jako zastupitelstvo musíme rozhodnout, jestli jsme do toho ochotní jít i bez dotace," řekl Grolich.

Pokud by zastupitelé odsouhlasili pokračování projektu pouze s dotací, ani pak to podle Grolicha není konečná. „Pak se pojďme dívat po dalších dotačních příležitostech," zmínil.