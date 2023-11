/FOTO/ Sanatorium Pálava pro léčebně rehabilitační péči pacientů stabilizovaných po těžkých a kritických zraněních v Pasohlávkách vznikne. Vedení Jihomoravského kraje v pondělí podepsalo smlouvu se společností Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl. Ještě v listopadu se dělníci pustí do práce.

Sanatorium Pálava bude do roku 2026. Kraj podepsal smlouvu s firmou. | Video: Deník/Michal Hrabal

Odborný léčebný ústav nabídne přes dvě stě lůžek. Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo společně s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů. „Předpokládáme, že naplněnost bude úplná, stoprocentní. Ročně na jižní Moravě dojde k mnohem více takových případů, než je kapacita. Zařízení nabídne zhruba 170 lůžek pro pojišťovny a dalších padesát pro samoplátce," vyčíslil náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Sanatorium bude stát 784 milionů korun. Jihomoravský kraj vysoutěžil celkovou sumu o dvě stě milionů korun nižší, než byl původní předpoklad. „Je to unikátní projekt v celé České republice," podotkl hejtman Jan Grolich.

Rekordní zájem o létání z Brna. Zima nabídne premiéru, první dálkovou linku

Stavba má být hotová na podzim roku 2025. V následujícím roce plánuje kraj spustit provoz. „Předpokládáme, že v listopadu převezmeme staveniště a okamžitě zahájíme práce přípravou stavební jámy. Náročné budou hlavně technologie, ale tak jak jsme prokázali na předchozí stavbě pro Jihomoravský kraj, věřím, že to zvládneme," řekl za zhotovitele Zdeněk Pokorný, který je předsedou představenstva firmy VCES.

Firma s krajem spolupracovala už na stavbě dětské léčebny v Ostrově u Macochy. Sanatorium v Pasohlávkách bude stavěna ve speciálním režimu. „Máme s tím zkušenost ze stavby dětské léčebny. Každý instalatér, nebo jiný dělník, má v notebooku přesně rozkreslené, co kde má být. V průběhu tehdejší stavby jsme například zjistili, že nám nábytek koliduje s otevíráním okna a ještě jsme to včas mohli předělat," uvedl příklad radní pro investice Vladimír Šmerda.

Hrozí v Brně kolaps nemocnic? Třetina lékařů nebude v prosinci sloužit přesčasy

Představitelé kraje se rozhodli pro stavu sanatoria i přesto, že zatím nezískali dotaci od ministerstva zdravotnictví. „Pokud dotaci získáme, musíme stavbu dokončit do konce roku 2025, což by pak nebylo technicky možné. Čekáme na výsledky hodnocení z komise v řádech týdnů nebo měsíců," vysvětlil Zámečník.

Proti této investici je opoziční zastupitel Petr Kunc. Projekt nepodpořil ani na posledním zastupitelstvu. „Nemohu tento projekt podpořit, není podle mě dořešeno financování provozu, není zcela zajištěna technická infrastruktura a nedává smysl takové zařízení budovat zcela mimo jakékoliv obydlené území," poznamenal před pár týdny na síti X.

Náměstek Zámečník si uvědomuje, že problémem je u tohoto projektu odborný personál. „Už v tuto chvíli s Masarykovou univerzitou otevíráme nový obor neurorehabilitační specialista. Budeme se dva roky chystat, aby personál byl dostatečný. Nechceme brát lidi z krajských nemocnic," poznamenal Zámečník.

V oblasti už jsou několik let dokončené silnice a veškeré sítě.

Lázně u Pasohlávek

Kromě rehabilitačního ústavu mají v lokalitě u Pasohlávek vzniknout také lázně, za kterými stojí čínská společnost. Firma RiseSun Healthcare and Tourism CZ na základě smlouvy má povinnost informovat firmu Thermal Pasohlávky, která je vlastněná krajem, o postupných krocích.

Stavba lázní měla být původně hotová do roku 2026, na základě schváleného posunu by měl být komplex hotový nejpozději v lednu 2027. „Máme termín, do kdy musít mít vydané stavební povolení. Na posledním jednání mě zástupci čínského investora ujišťovali, že by to měli bez problémů stíhat," sdělil hejtman Grolich. Podle posledních zpráv, které má, by měla firma požádat o stavební povolení do konce tohoto roku.

Adventní trhy v Brně letos i pro gurmány. Servírovat budou ústřice nebo kimchi

Čínský investor má nyní povinnost předložit pravomocné stavební povolení ohledně výstavby lázeňského domu do šesti let ode dne uzavření smlouvy, tedy do 22. ledna 2025. Redakce Deníku požádala už dříve o vyjádření i zástupce společnosti RiseSun, odpověď ale zatím stále nedorazila.

Před několika týdny se objevila zpráva, že čínský investor uvažuje o prodeji pozemků u Pasohlávek. Hejtman Grolich v pondělí na dotaz Deníku uvedl, že k tomuto žádné detailnější informace nemá.

MOHLO BY VÁS ZAJÏMAT: Rossmann a největší pobočka v Česku. Podívejte se na Masarykovu v Brně

Zdroj: Deník/Terezie Heinz