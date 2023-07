Kapacita sanatoria počítá s 216 pacienty. Zdravotnické zařízení nabídne osmdesát pokojů s léčebnými lůžky a osmadvacet pokojů s lázeňsky-léčebnými lůžky. Pokoje budou dvoulůžkové se sociálním zařízením. Bude tam i bazén a léčebné procedury jako Kneippův chodník nebo končetinové vany. Celkové náklady na stavbu Sanatoria Pálava jsou jedna miliarda korun.

Představitelé kraje předpokládají, že na stavbu získají dotaci zhruba tři sta tisíc korun od státu. „Máme podanou žádost o dotaci na ministerstvu zdravotnictví. Čekáme na vyhodnocení výzvy," informoval Zámečník.

Kromě toho čekají zástupci kraje také na vyjádření antimonopolního úřadu. „Dělali jsme i soutěž na dodavatele celého projektu. Bohužel se nám jeden ze zájemců odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," zmínil náměstek hejtmana. Věří, že do konce prázdnin budou mít odpovědi.

Investora, tedy kraj, přitom tlačí termín. Vše má být hotovo do konce roku 2025, Spuštění provozu sanatoria je totiž v plánu na 1. ledna následujícího roku. „Zhotovitel musí udělat stavební dokumentaci a provést vše od zemních prací až po zastřešení, vybavení nebo sítě. Čas je opravdu krátký. Nejpozději na podzim chceme mít podepsanou smlouvu s dodavatelem. Do země bychom mohli kopnout na jaře příštího roku," nastínil Zámečník.

Vedení kraje předpokládá, že v sanatoriu bude působit zhruba osmdesát zaměstnanců. Půjde o lékaře, zdravotní sestry, rehabilitační sestry i technický personál. Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů.

Klienti se budou stravovat ve třech jídelnách. „Gastroprovoz bude například počítat s kapacitou 350 obědových porcí, vařit se bude až sedm dietních jídel,“ vyjmenoval už dříve radní pro oblast investic Vladimír Šmerda. Součástí investice je také vznik příjezdové silnice, parkovacích stání, rehabilitační zahrady, nebudou chybět ani venkovní rehabilitační prvky a další vybavení.

Vznik střediska podporuje i pasohlávecká starostka Martina Dominová. „Má být doplňující stavbou k zamýšlené výstavbě lázeňských objektů v katastru obce, což je příznivé,“ podotkla před časem. V blízkosti sanatoria mají vzniknout také lázně, za kterými stojí čínská společnost RiseSun.

Kunc upozornil právě na fakt, že velká výstavba čínského investora ještě nezačala. „A je otázkou, zda a kdy ji zahájí. Sanatorium Pálava pak bude sám voják v poli, někde mezi kempem Merkur a rákosím u Mušovského jezera," komentoval Kunc.

Firma RiseSun Healthcare and Tourism CZ na základě smlouvy má povinnost informovat firmu Thermal Pasohlávky, která je vlastněná krajem, o postupných krocích. Před časem také firma požádala o prodloužení termínů kvůli koronavirové pandemii. Kraj žádosti vyhověl. Stavba lázní měla být původně hotová do roku 2026, na základě schváleného posunu by měl být komplex hotový nejpozději v lednu 2027. „Dle aktuálních termínů kupní smlouvy byla společnost povinna předložit pravomocné územní rozhodnutí ohledně umístění stavby Lázeňského domu do 22. ledna 2023. Dle známých informací územní rozhodnutí získala v roce 2022," uvedla mluvčí kraje Alena Knotková.

Čínský investor má nyní povinnost předložit pravomocné stavební povolení ohledně výstavby Lázeňského domu do šesti let ode dne uzavření smlouvy, tedy do 22. ledna 2025. Redakce Deníku požádala o vyjádření i zástupce společnosti RiseSun, odpověď ale zatím neobdržela.