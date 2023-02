Termín pro podávání žádostí je podle něj do konce března. „Rozhodnutí závisí na rychlosti úředníků na ministerstvu. Je zásadní, aby rozhodli co nejdříve. To znamená v řádu dnů, maximálně týdnů. Pokud máme léčebný ústav postavit do konce roku 2025, čas se nám významně krátí," tvrdí náměstek.

Sanatorium v Pasohlávkách? Stavba za miliardu, hotovo má být za tři roky

Spuštění provozu sanatoria je v plánu na 1. ledna 2026, příprava na jeho vznik začala už před osmi lety. Cílem je, aby dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně tvořilo páteřní síť odborných ústavů. „Jeho vybudování je zásadní pro všechny pacienty, kterým by mělo pomoci v co nejkratším termínu zlepšit zdravotní stav a zajistit co nejrychlejší návrat do běžného života. Například lidé z jižní Moravy, kteří dlouho čekají na volná místa v Kladrubech nebo Hrabyni, mají větší šanci, že se pro ně tato špičková rehabilitační péče stane dostupnější,“ řekl už dříve hejtman Jan Grolich.

Lůžka mají zaplnit třeba pacienti z brněnských fakultních nemocnic. „Takové zařízení od nás může přebírat pacienty k ranné rehabilitaci, uvolnilo by nám operační lůžka," zmínila nedávno mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Tento typ ústavu podle ní na jihu Moravy nyní chybí.

V Thermalu Pasohlávky končí jako podílník obec. Kraj bude jediný vlastník

Představitelé Jihomoravského kraje už se také poohlížejí po odborných zaměstnancích. Spolupracují na tom s Masarykovou univerzitou. Zástupci tamní lékařské fakulty řeší se zástupci kraje přípravu certifikovaného kurzu pro fyzioterapeuty i všeobecné sestry. „Podle mých informací už chybí jen podpis. Idejově už to projednali na Masarykově univerzitě i na Jihomoravském kraji," doplnil náměstek Zámečník.

Plánovaná stavba sanatoria v Pasohlávkách na Brněnsku. Pro zvětšení infografiku rozklikněte.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková