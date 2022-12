Odborný léčebný ústav, kde se mají léčit například lidé po mozkové příhodě, nabídne 168 lůžek. Náklady mají být zhruba jedna miliarda korun, dříve představitelé kraje odhadovali zhruba poloviční sumu. „Trochu jsem se nad tím podivoval, protože před dvěma lety to byla nižší částka. Je ale potřeba vnímat, že se stala spousta věcí. Stavební práce letí cenově nahoru," komentoval opoziční zastupitel Milan Vojta. Bez dotace by podle něj představitelé kraje měli od projektu ustoupit, jinak investici podporuje.

Kraj už má stavební povolení a připravuje ve spolupráci s Thermalem Pasohlávky výběrové řízení na firmu, která sanatorium vyprojektuje a postaví. Zastupitelé schválili žádost o úvěr 550 milionů korun, dotace z národního plánu obnovy má být 350 milionů, další peníze poskytne společnost Thermal Pasohlávky, které získala za prodej pozemků čínskému investorovi. Příprava projektu začala v roce 2015.

Cílem je, aby Sanatorium Pálava tvořilo dohromady s Rehabilitačním ústavem Kladruby a Rehabilitačním ústavem Hrabyně páteřní síť odborných rehabilitačních ústavů. „Jeho vznik je zásadní pro všechny potřebné pacienty, kterým by mělo pomoci v co nejkratším termínu zlepšit zdravotní stav a zajistit co nejrychlejší návrat do běžného života. Například pacienti z jižní Moravy, kteří dlouho čekají na volná místa v Kladrubech nebo Hrabyni, mají větší šanci, že se pro ně tato špičková rehabilitační péče stane dostupnější,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Lůžka tam mají zaplnit třeba pacienti z brněnských fakultních nemocnic. „Takové zařízení nám může přebírat pacienty k ranné rehabilitaci a uvolnilo by nám operační lůžka," zmínila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Tento typ ústavu podle ní na jihu Moravy nyní chybí.

Spolupráce s univerzitou

Představitelé kraje už se také poohlížejí po odborných zaměstnancích. „Zástupci lékařské fakulty komunikují přípravu certifikovaného kurzu se zástupci kraje, a to nejen pro fyzioterapeuty, ale i všeobecné sestry. Podrobnosti budeme řešit na společném jednání, které je naplánováno na leden," informoval mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Plánovaná stavba sanatoria v Pasohlávkách na Brněnsku.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Absolventi kurzu by podle Zámečníka měli být kompetentní k práci fyzioterapeuta v plánovaném léčebném zařízení. „Nemůžeme nikoho připoutat k tomu, že potom půjdou do Pasohlávek, ale jedině tím, že jim umožníme studium, máme šanci, že některé z nich získáme k nám. Probíráme i další způsoby motivace," poznamenal Zámečník.

Financování provozu pasohláveckého sanatoria má stát na dvou pilířích. „Hlavní příjmem budou platby od zdravotních pojišťoven, doplňkovým pilířem pak platby za lázeňskou léčebně rehabilitační péči samoplátci,“ upřesnil Zámečník.

Vznik střediska podporuje i pasohlávecká starostka Martina Dominová. „Má být doplňující stavbou k zamýšlené výstavbě lázeňských objektů v katastru obce, což je příznivé,“ podotkla před časem. V blízkosti sanatoria vznikají také lázně, které staví čínská společnost RiseSun.