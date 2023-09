/FOTO/ Přesnější předpověď nástupu extrémního počasí umožní vědcům data nasbíraná družicí brněnské společnosti OHB Czechspace. Vzniknout díky tomu mají lepší klimatické modely upozorňující, že nastanou přívalové deště, bouřky, silný vítr nebo tornáda. O tom, zda technologie, která je součástí výzvy Ambiciózní projekty České republiky, postoupí v hodnocení dál a skutečně vyletí do vesmíru, rozhodne česká delegace Evropské vesmírné agentury v září.

Vyšle Brno svůj satelit do vesmíru? Upozornil by na tornádo, jasno bude v září. | Video: OHB Czechspace

Program Ambiciózní projekty ČR vytvořilo ministerstvo dopravy spolu s Evropskou vesmírnou agenturou. Cílem je vybudovat v České republice kapacity pro vývoj a výrobu vlastních kosmických misí. Právě fáze, ve které se vybrané projekty uskuteční, nesmí přesáhnout cenu třicet milionů eur. Misi zaplatí ministerstvo dopravy.

Na oběžnou dráhu by se satelit pojmenovaný Sova vydal v roce 2028. Česká mise si klade za cíl zkoumat procesy v atmosféře, jako jsou gravitační vlny.

„Ty spojují atmosférické vrstvy v různých výškách. Příčnou vzniku může být například vítr vanoucí přes pohoří. Vítr vytlačí masy vzduchu do vyšších výšek. Uvolnění energie vln ve střední či horní atmosféře může vést ke změně globální cirkulace vzduchu. Dojde tedy k ovlivnění klimatu a počasí na celém světě,“ vysvětlil Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.

Právě sledování gravitačních vln by mohlo najít uplatnění v budoucích systémech varování například před tsunami. „To produkuje atmosférické vlny šířící se vzhůru. Ty by tak mohly být zjištěny v horních vrstvách atmosféry dříve, než tsunami zasáhne pobřeží, pokud je epicentrum dostatečně daleko od pobřeží,“ tvrdí Chum.

Měření by trvala nejméně dva roky, a to ve středních a vyšších vrstvách atmosféry ve výšce od šedesáti do tři sta kilometrů nad Zemí.

Před několika týdny skončila první fáze projektu, která má za cíl ověřit proveditelnost celé mise. „V další fázi vznikne předběžný návrh družice s jasnou podobou všech systémů a funkcí,“ uvedl za OHB Czechspace autor projektu Ondřej Krepl. Brněnská společnost je za celou misi zodpovědná.

Poslední velká česká družice byla Magion 5, startovala před sedmadvaceti lety. Satelit Sova by se tak stal největším českým satelitem s hmotností okolo sto osmdesáti kilogramů.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ