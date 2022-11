„Žádáme politickou podporu, protože jsme už několikrát do médií zveřejnili, kolik budeme investovat a nejsme schopni konkurovat jakémukoli komerčnímu záměru. Vzhledem k tomu, že jsme komunitní saunou, to ani není vhodné. Většinu uživatelů tvoří senioři nebo lidé, kteří si návštěvu komerční sauny nemůžou dovolit,“ uvedla Šárka Svobodová ze spolku Komunitní sauna Drobného. Podmínkou nabídkového řízení podle ní musí být jiné kritérium než cena.

Jaká kritéria bude nabídkové řízení mít ale zástupci města zatím neví, trvají však na tom, že bude otevřené. Komunitní provoz sauny nicméně jejich podporu má, alespoň některých. „Projekt dlouhodobě podporujeme a budeme se snažit dělat maximum proto, aby komunitní sauna mohla pokračovat tak, jak jsme se dohodli dříve," nechal se slyšet lidovecký radní Filip Chvátal.

Nejistá budoucnost nejstarší sauny v Brně: o pronájem usilují dva zájemci

Do sauny chce spolek investovat sto tisíc ročně a pronajmout si ji na pět let. Hotový má už návrh smlouvy a s ním i harmonogram prací. Komunita si totiž musí zajistit provoz a nezbytné opravy. Investice do nich má nahradit cenu nájemného. „Za pět let upravíme fasádu, zateplíme saunu, vyměníme kamna, uděláme veškeré revize, zrekonstruujeme koupelnu a další úpravy,“ vyjmenovala Svobodová.

V provozu co nejdříve

Nabídkové řízení však město dosud nevypsalo. Počkat chce na kolaudaci nové kanalizace sauny, která se musí opravit spolu s opravou kanalizace Arnoldovy vily. Oba systémy spolu totiž souvisí. Pokud však bude podle Svobodové sauna rok zavřená, návštěvníci by mohli přijít o sociální vazby, které jim místo přináší. „Nabídkové řízení zatím neběží. Byli bychom tedy rádi, kdyby už začalo, protože nám jde o to, aby se nepřerušila návaznost. Už nyní přerušujeme, ale když budeme mít nějakou vidinu toho, že v březnu řízení začne, pustíme se mezitím do oprav a bude to pro nás stravitelné. Nechceme ale zůstávat v nejistotě, že možná v březnu 2023, možná v prosinci 2024,“ sdělila.

Správu zahrady Arnoldovy vily má v gesci Muzeum města Brna. Jeho ředitel Zbyněk Šolc je se spolkem v kontaktu, původně se totiž budova sauny měla kvůli plánovaným opravám celého objektu bourat. Po dohodě s komunitou od demolice muzeum ustoupilo. Šolc však přiznal, že je v kontaktu i s novým zájemcem. „Jde o jiné sdružení z okolí objektu. Ptali se na technický stav sauny. Předpokládám, že jejich záměr je stejný, chtějí tam provozovat saunu,” sdělil Šolc.

Záchrana nejstarší sauny v Brně z akce Z: musí ladit se zahradou Arnoldovy vily

K rozhodnutí by podle jeho slov mělo město dojít do konce listopadu. „Jestli o vítězi rozhodne výše nájmu nebo jiné hodnoty, to je na vedení města. Snažíme se vše udělat tak, aby mohla být sauna v provozu co nejdříve,” dodal Šolc.

Komunita pravidelných saunařů čítá okolo 350 lidí. Mezi návštěvníky patří lidé z okolí i brněnské osobnosti z řad kultury nebo akademické sféry. Mnozí z nich do sauny chodí od jejího vzniku v roce 1976.