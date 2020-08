Mezi své koníčky řadí Matuszek na první místo dceru. Hrál basketbal, dnes rád jezdí na kole, čte nebo cvičí jógu. Vyrůstal v Ostravě a už odmala se ho dotýkaly problémy znečištěného ovzduší. „Když člověk v Ostravě otevřel okno, nedalo se dýchat,“ popisuje vysoký muž atletické postavy. V mládí se proto často potýkal s kašlem. „Maminka do mě cpala vincentku s mlékem, to je teplé a hrozné skoro jako rybí tuk,“ vzpomíná s odporem programátor testů zařízení pro leteckou dopravu. Testuje třeba přístroje, která hlídají, že se letadla nesrazí.

V dětství rád jezdil s rodiči na výlety nebo na zahradu k babičce. „Měla hospodářství se zvířaty a velké pole. Trávil jsem tam i prázdniny,“ říká muž, který s chutí pečuje o přírodu. Vychovává tak i devítiletou dceru, se kterou sází květiny, vyráží na výlety nebo uklízí v lese.

Před dvaceti lety se přestěhoval do Brna, aby mohl vystudovat elektrotechniku na VUT. V této době v něm zanechal hluboký dojem film o zalesňování holé krajiny. „Bylo to úplně nádherné. Poprvé jsem viděl, že někdo sází stromy za jiným účelem, než že chce sbírat švestky,“ vysvětluje milovník přírody. Animovaný film Muž, který sázel stromy se mu vryl do paměti natolik, že ho převypráví i dnes.

Cyklovýlety lesem vnímá jako meditativní zážitek

Úlevu od starostí i odpočinek pociťuje, když na kole projíždí lesem. „Mám to strašně moc rád, je to pro mě až meditativní zážitek. Je to naprosto obohacující, rozšiřuje to vědomí a uklidňuje,“ líčí zasněně. Na vyjížďku do přírody se vydává několikrát do týdne.

S rodinou žije desátým rokem ve Slatině a zajímá se o místní dění. I to ho přivedlo k myšlence, že by rád něco změnil. „Dřív tu byla kasárna, místo ní tu mělo být nové bydlení a občanská vybavenost, jako je pošta, banka, domov důchodců, hřiště na tenis, venkovní i kryté hřiště. Jenže se zvýšil objem bytů na úkor občanské vybavenosti, snad kromě Kauflandu a zábavního parku BRuNO. To mě štvalo a zároveň nakoplo,“ říká Matuszek.

Dcerku do zábavního parku pouštět nechce. „Je to placené hřiště, tam nemůžu posílat dítě, ať si hraje. Nebo můžu, ale asi jako tady máš dvě stovky a běž si hrát,“ kroutí hlavou. Kvůli znečištění vzduchu nesouhlasí ani s Kauflandem. „Teď jsou tu tři velké supermarkety vedle sebe. Velké parkovací plochy ovzduší vůbec nepřidají,“ stěžuje si.

Přírodě rád pomáhá tím, že odnáší odpadky z lesa. „S dcerou, kamarády i jejich dětmi chodíme hromadně uklízet náš les. Ani jsme nevěděli, že se Ukliďme Česko pořádá i ve Slatině. Uklízeli jsme sami, a pak jsme zjistili tohle,“ říká nadšeně. Nad dalšími nápady, jak by svému okolí pomohl, přemýšlel před šesti lety při dlouhodobé nemoci.

Jeho vřelý vztah k životnímu prostředí se spojil s vášní k cyklistice. Když Matuszek loni objevil brněnský participativní rozpočet Dáme na vás, soutěž ho hned zaujala. Aby lidem usnadnil výlety do přírody, navrhl cyklostezku ze Slatiny do Líšně. „Máme tu akorát maličký lesíček, kde si děcka rády hrají. Jinam do lesa je možné vyjet jen autem nebo jiným dopravním prostředkem,“ objasňuje. Svým projektem cílil pouze na výběr nejvhodnější trasy a vypracování dokumentů. Vznik cyklostezky by se do peněz na jeden nápad nevešel.

Uvolnilo se místo pro parkoviště. Pro jeden strom už ne

Také si přál okolní přírodu oživit novými stromy. Přemýšlel o tom, že pomůže různým iniciativám, které se výsadbě věnují. S nápadem zašel na místní úřad, aby prozkoumal své možnosti. „Ptal jsem se na vhodná místa k legální výsadbě stromů. Zjistil jsem, že vhodných míst je tu nula. Vše je zasíťované, nebo to není pozemek městské části. Překvapilo mě, že se tu staví obrovská parkoviště, ale zasadit jeden strom není možné,“ říká.

Novými stromy chtěl přispět k čistotě ovzduší. „V Židenicích je spalovna, takže když blbě fouká vítr, je to s dýcháním obtížné,“ popisuje. Rozhodl se, že opět zkusí štěstí v Dáme na vás a přidal druhý nápad. „Udělal jsem z toho celobrněnský projekt, což se ukázalo jako dobrý tah,“ vysvětluje autor projektu Stromy pro život, který se umístil jako druhý mezi čtrnácti vítěznými.

Podle něj uspěl díky tomu, že se lidé o ekologické téma zajímali sami. „Ani jsem to aktivně nepropagoval. Takový výsledek jsem nečekal, rozjelo se to bez mého velkého úsilí,“ říká s úsměvem. Trasa cyklostezky do Líšně se s šestým místem také umístila, Matuszek tak byl hned dvojnásobným vítězem. „To se ještě nestalo, jsem takový místní rekordman,“ komentuje s nadsázkou.

Stromy pro Slatinu. Bez Slatiny

Snažení nakonec dopadlo hořkosladce. Matuszek nápad přihlásil s tím, že je zaměřený na celé Brno. Jeho speciálním požadavkem bylo oslovení Slatiny. Každá městská část se však mohla rozhodnout, zda nové stromy přijme. „Ze Slatiny se bohužel nikdo neozval, takže tam stromy z mého projektu nebudou. Z toho jsem trochu smutný,“ připouští. O výsadbu se postarají pracovníci Veřejné zeleně města Brna. Nové stromy od podzimu porostou například v Novém Lískovci, Komíně, Medlánkách nebo Kohoutovicích.

Myšlenku participativního rozpočtu si velice chválí. „Chce to trošku trpělivosti, ale nástroj pro podávání projektů je výborný. Funguje jako dotazník, krok po kroku. Když jsem navrhoval druhý projekt Stromy pro život, už to bylo mnohem snazší,“ vzpomíná. Rád by viděl, kdyby se zapojovalo více lidí.

Chvilky strávené v lese jsou pro něj nenahraditelným zážitkem. „Stačí si normálně lehnout pod strom a koukat nahoru na listy stromů, přes které jde sluneční světlo. Je to taková světelná terapie,“ líčí své dojmy Brňan, který se staví proti kácení stromů. Podle jeho názoru by si jich lidé měli více vážit.

Jana Kopecká