/FOTO/ K různým aktuálním událostem v provozu jezdili dispečeři brněnského dopravního podniku v devadesátých letech minulého století se škodou Favorit 135LX. Toto auto nově doplňuje sbírku retrovozidel brněnského dopravce.

Škoda Favorit, nová součást sbírky retrovozidel brněnského dopravního podniku. | Foto: DPMB

O nynější podobu tohoto vozu se postarali Jiří Kotolan, který v podniku pracuje na středisku trolejového vedení, a traťový dispečer Jakub Košťálek. „Loni nás napadlo, že by bylo fajn mít kromě retrovozů v podnikovém vozovém parku i nějaké to retroauto. Slovo dalo slovo a my do toho šli,“ popsal Kotolan.

Auto je přesnou kopií služebních favoritů brněnského dopravního podniku. Strůjci úprav na auto narazili v malé obci poblíž Tábora. „Neváhali, vůz koupili a začali s pracemi. Ty jim zabraly přes sto hodin," sdělila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Sbírku retrovozů nedávno rozšířila i historická kavárenská tramvaj 4MT. Byla vyrobená v roce 1954 a dopravce ji nově nabízí celoročně k pronájmům. „Tramvaj, která dříve jezdila po Brně s evidenčním číslem 4058, je vybavená reproduktory, kávovarem nebo třeba lednicí," zmínila nedávno Doležalová.