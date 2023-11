/VIDEO/ Natáčení snímku Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka se pomalu blíží ke konci. Začalo už v lednu letošního roku v Krkonoších a po několika českých lokacích se nyní tvůrci vrátili z natáčení v USA, aby dotočili poslední záběry v Brně.

Natáčení snímku Sbormistr v Brně. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Kromě Brna a New Yorku se natáčelo také v Jizerských horách, v Orlických horách, v Krkonoších, v Hořovicích, v Praze nebo v Mladé Boleslavi, kde vznikaly davové scény. Po posledním natáčecím dnu se film vydá do střižny a do českých kin by měl dorazit během příštího roku.

Snímek s názvem Sbormistr zavede diváky do světa dospívajících zpěvaček. Prestižní koncerty a turné po vysněné Americe, to je proslulýdívčí sbor, do nějž se na začátku devadesátých let touží dostat i třináctiletá Karolína. Během přelomové sezony se musí vyrovnat s nadanými konkurentkami včetně své starší sestry Lucie a získat si respekt obdivovaného sbormistra.

Například Anna Kameníková, Lucie Ingrová, Mariana Čížková a Martina Jindrová ztvární dospělé verze hlavních postav filmu, které mají svou minulost spjatou se sborem. Scény ze setkání v kavárně se natáčely uprostřed Brna na Zelném trhu a na mnoha dalších místech. Ve středu 15. listopadu bylo v plánu natáčení v kavárně Podobrazy odkud vám přínášíme fotografie.

Režisér Ondřej Provazník pracoval na tomto filmu už před čtyřmi lety. Tehdy jeho snímek Staříci, kde byl spolurežisérem a spoluscenáristou, získal deset nominací na Českého lva. „Měl jsem jeden speciální zážitek, o kterém jsem dlouho přemýšlel, že bych ho chtěl nějak zpracovat. Na jeho základě jsem vymyslel příběh třináctileté Karolíny, která se snaží uspět v elitním pěveckém sboru. Na začátku je to takový nenápadný outsider, který se chce přiblížit úspěšnější starší sestře, ale postupně se jí začne překvapivě dařit. Nejde totiž jen o to, aby se vyrovnala konkurentkám ve sboru, ale musí také zaujmout sbormistra,“ popsal režisér cestu, na kterou se s filmem Sbormistr v roce 2018 vydal.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

V obsazení se objeví v hlavní roli sbormistra slovenský herec Juraj Loj. „Ve filmu vedu celý sbor a připravuji ho na turné po Americe. Sám jsem chodil devět let na housle a zpěv jsem měl ve škole, takže nějaký hudební základ mám. Na place se mnou byl reálný sbormistr Petr Louženský a neskutečně mi pomáhal. I přesto jsem se pět měsíců učil dirigovat u Tona Popoviče na Slovensku a potom jsem jezdil do Prahy právě za Petrem,“ vysvětlil Loj, známý například ze snímků Prezidentka nebo Šarlatán, kde byl za svou roli také nominován na Českého lva.