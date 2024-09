Událost spolupořádaly organizace Klára pomáhá, Asociace poradců pro pozůstalé a Modrá linka. Na první ročník brněnského pochodu dorazila dvacítka účastníků. „Přizvali jsme kolegy, abychom na to byli ve větším počtu a rozhodli jsme se, že to zkusíme. Byl to pilotní ročník a rozhodně v tom chceme pokračovat, protože vnímáme, že to je důležité,“ uvedla předsedkyně organizace Klára pomáhá Renáta Klímová.

Společně s brněnskou akcí se pochod konal také v Praze. Na rozdíl od Brna, kde se uskutečnil poprvé, šlo v hlavním městě už o třetí ročník. „Iniciativa byla ze strany pracovní skupiny prevence sebevražd Národního ústavu pro duševní zdraví, která chtěla pochod rozšířit do dalších měst České republiky,“ doplnila Klímová.

Osvětu v pomoci pozůstalým po sebevraždách i prostor pro sdílení smutku plánuje Národní ústav pro duševní zdraví šířit nadále. „Dali jsme výzvu do jiných měst, a jako první se připojilo Brno. V příštích letech ale očekáváme zapojení i dalších,“ uvedla pro Asociaci poradců pro pozůstalé jedna z organizátorek prvního pražského pochodu Roxana Táborská.

V rámci akce představila autorka Alena Scheinostová svoji knihu Sebevražda… a jak dál? Tu vydala v loňském roce organizace Cesta domů. Na závěr se pak uskutečnil rituál rozsvícení svíček za účasti farářky Sandry Silné. Podle dat Českého statistického úřadu si loni v Jihomoravském kraji vzalo život 161 lidí.