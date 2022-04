Zlepšení příjezdů do Modřic: opraví rozbitou silnici, doplní protihlukovou stěnu

Na duben a květen letošního roku má v plánu spoustu výletů po Česku a Slovensku. „S důchodci pojedeme na státní hrad Bítov na Znojemsku, do Prahy do Národního muzea, do Kladrub nad Labem do hřebčína, na tamní zámek a rozhlednu. Také se podíváme na unikátní přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách, na nejdelší visutou lávku na Dolní Moravě a do Topolčan na Slovensku," vyjmenovává výletník.

Klub bystrckých seniorů má už téměř tři sta členů. Pětaosmdesát procent tvoří ženy. „Asi je to tím, že ženy se dožívají vyššího věku (smích). Jinak připojit se k nám může kdokoliv z Bystrce, kdo pobírá starobní důchod. Pokud máme místo v autobuse, tak bereme na výlety i vrstevníky z jiných městských částí,“ vysvětluje předseda klubu.

Dobrovolník loni získal za obecně prospěšné činnosti cenu Křesadlo 2021. „Vážím si toho, protože tato cena se uděluje lidem, kteří dělají něco zdarma pro ostatní v jejich volném čase a já to dělám s radostí, protože mám rád lidi,“ říká muž.

Předseda klubu má navíc vlohy na psaní. „Pravidelně přispívám nějakým článkem do Bystrckých novin. Mým nejoblíbenějším spisovatelem je Jaroslav Hašek, protože přestože umíral, tak dokázal napsat Švejka, nejlepší protiválečný humoristický román,“ svěřuje se muž.

Ve volném čase studuje historii starověkého Říma. „Před dvěma lety jsem se dokonce přihlásil na denní studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Získané znalosti využívám při moderování akcí. Jinak mě baví šachy, pravidelně běhám a cvičím s malými činkami,“ svěřuje se Bystrčan, který miluje Brno kvůli příjemným lidem.