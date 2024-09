Při plánování také dbá na dobrou předpověď počasí. „Mockrát jsem nezmokl, občas nějaká bouřka. Největší byla asi letos. Seděl jsem na zastávce, někde blízko mě udeřil hrom a zastávka úplně nadskočila. Ale to je výjimečné. Většinou koukám na předpovědi počasí a na cestu se nevydávám, když hrozí, že bude špatné počasí," přibližuje nadšenec.

Na vhodné podmínky dbal Tuček i v případě jedné z nejdelších tras, které mu ještě zůstávají. „Jednalo se o čtvrteční cestu přes Ivančice, Rosice, Oslavany, Zbýšov a dále. Kdybych ji nejel teď, za měsíc už by to nešlo. Bude o hodinu méně světla a už bych trasu za světla nestíhal projet," vysvětluje cyklista.

Chybí ještě Znojemsko a Blanensko

V současnosti mu zbývá projet necelých třináct procent republiky. „Už jsem byl téměř všude. Chybí mi takové větší kusy na jižní Moravě: Znojemsko, Blanensko, Brno, kde nyní začínám. A pak východ Čech, Pardubicko, Hradec Králové, taky Děčín, Česká Lípa a takové malé ostrůvky Jihlava a Pelhřimov," vyjmenovává Tuček. Každou navštívenou obec i městskou část si odškrtává i ve svém seznamu v počítači.

Díky svému cíli si už vyzkoušel většinu cyklostezek v České republice. „Přišlo mi, že nejdelší navázané cyklostezky jsou ve Zlínském kraji, pak i na Olomoucku. Ale jinak jsem narazil všude na pěkné cyklostezky," hodnotí Tuček.

V každém kraji, který navštívil, objevil hezká místa. Nejvíce mu ale učarovaly jižní Čechy. „Líbí se mi, jak ten kraj vypadá a jak je komplexně udržovaný. Ale mám rád vlastně všechny oblasti. Zaujaly mě třeba Podještědí, Krušné hory, Tachovsko. Všude najdete něco hezkého," myslí si sportovec.

Kromě návštěvy zajímavých míst a hezké přírody Tučka na cestě motivují i zdravotní benefity, jež sebou aktivní cyklistika přináší. „Před lety jsem měl nějaké problémy s trombózou, a to tím, dá se říct, odeznělo," přiznává muž z Kornatic na Plzeňsku.

Pracuje jako IT technik

Klíčem k dobrému zdraví je podle něj právě pohyb, a tak se kromě cyklistiky při práci IT technika věnuje i ping-pongu a lyžování. „Tajemstvím je nebát se pohybu a být furt venku. Neříkat si, je mi tolik let, to už nemohu. Je to jenom číslo, a je třeba dělat to, na co se člověk cítí," doporučuje Tuček.

Na začátku měl snahu objet všechny cyklostezky a silnice v okolí svého bydliště na Rokycansku. „Od roku 2020 počítám, co jsem projel, protože mám kompletní záznamy. A systém jsem tomu dal na jaře 2021, kdy jsem se rozhodl, že objedu Plzeňský kraj. To jsem ale zvládl docela brzo a začal jsem jezdit i do jižních a středních Čech a pokračoval plynule dál," přibližuje dobrodruh.