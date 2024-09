Terezie Heinz dnes 13:57

Herec a režisér Břetislav Rychlík a primátorčina náměstkyně Karin Podivinská. To je v Brně dvojice kandidátů, která v letošních volbách do Senátu postoupila v sobotu do druhého kola. Zatímco Rychlík dokázal v senátním obvodě číslo 59 Brno-město oslovit 28,77 procenta voličů, Podivinská získala 23,66 procenta hlasů. Na pomyslné třetí příčce skončila lidovkyně Marie Jílková s 19,08 procenta.