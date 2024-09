Ve středu večer hasiči potřebné věci doručili do Jeseníku. „Zásob bylo opravdu hodně, hasiči si vzali potřebné věci pro sebe a své rodiny, a zbytek jsme odvezli do humanitárního centra, kde se náklad roztřídil a naložil do vrtulníků poskytujících pomoc v odříznutých okolních obcích,“ uvedl velitel sboru soběšických hasičů Martin Fölkl.

Odstraňování následků škod v zasažených oblastech bude trvat ještě dlouho, a proto je pomoc i nadále potřeba. „Rozhodli jsme se, že narychlo uspořádáme ještě jednu sbírku na pátek a sobotu,“ informoval ve středu odpoledne Fölkl.

Sbírky na pomoc zasaženým oblastem pořádají i další organizace. Rodinné centrum MaTáTa, které má své pobočky v Husovicích a Řečkovicích, vyhlásilo sbírku zaměřenou převážně na čistící prostředky pro obec Zátor. První sbírka se uskutečnila ve středu 18. září. „Vybrali jsme toho dost. Máme tady dvacet kbelíků, smetáky, rukavice, ale také potraviny a peníze na dokoupení dalších potřebných věcí,“ informovala Lenka Lípová z rodinného centra MaTáTa.

Další sbírka se koná v pátek 20. září a odpoledne veškeré vybrané věci odvezou do Zátora. „I když ve čtvrtek sbírka vyhlášená není, lidé nám přesto celý den nosí potřebné věci,“ dodala Lípová.

Také lyžaři z jižní Moravy se rozhodli pomoci zasaženým oblastem na severu Moravy. „V zimě si tam každý týden užíváme sněhové zážitky, nyní je čas to severu malinko vrátit,“ uvedl brněnský organizátor lyžařských zájezdů Pavel Trčala.

Pomáhat plánují hlavně v údolích řeky Desné a Moravy. „Doprava bude pouze za dobrovolný příspěvek a pokud vybereme více, nakoupíme za to potraviny, které předáme místním obyvatelům,“ dodal Trčala. Výpravy se uskuteční v sobotu 21. září a 28. září.

Skupina Český motovlastenec pořádá sbírku pro postižené oblasti povodní, jako je Opavsko, Ostravsko a Jesenicko. „Sbírka trvá do pátečních devíti hodin večer, pak v sobotu všechno odvážíme do postižených oblastí,“ informoval Otakar Hájek.

Podle něj zatím shromažďují pitnou vodu, rukavice, kbelíky a také lopaty. Zájem předčil Hájkova očekávání.