Každý čtvrtý chce více sexu. Polovina Jihomoravanů je spokojená, nejméně z krajů

Sex je náš, notuje si polovina Jihomoravanů. Spokojený milostný život vede třiapadesát procent lidí v kraji. Mezi ostatními regiony v republice je to ovšem nejmenší podíl. Další čtvrtina lidí by si přála, aby se v jejich drahé polovičce probudil větší zájem o intimnosti. Vyplývá to z velkého průzkumu Deníku, ve kterém respondenti odpovídali na otázky ohledně sexu a vztahů.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Výsledky ukazují, že jižní Morava je krajem romantiků. Dvaaosmdesát procent dotázaných si myslí, že je možné prožít celý život s jedním partnerem. „Je to vzácné. Potkat hned napoprvé toho pravého je jako vyhrát v loterii," myslí si Brňanka Eva Dámková. Statistikové ovšem hovoří o něco méně optimisticky. Podle posledních dat z roku 2018 se za rok v kraji rozpadne asi 2 700 manželství. „Nejvíc se rozvádějí ta trvající více než patnáct let, tři z pěti rozvedených párů mají nezletilé děti," uvedl brněnský statistik Karel Adam. Lásku na celý zbytek života si letos v létě slíbí Jana Kubíčková a její partner. „Chodíme spolu roky a stále nám to klape. Oba už máme něco za sebou, tak věřím, že spolu vydržíme a ve statistikách se nikdy neobjevíme. Svatbu jsme naplánovali na červenec," zmínila žena. Právě první prázdninový měsíc patří k termínům, o který mají snoubenci největší zájem. Před dvěma lety červencovou veselku v kraji naplánovalo na tisíc párů. Populárnější je už jenom měsíc lásky květen. Jak velký důraz kladou Jihomoravané na sex? V porovnání s některými regiony v republice mají odlišně poskládaný žebříček životních priorit. Sex na prvních třech příčkách figuruje jen u třech z deseti dotázaných. Stejně je tomu i v Praze a ve Zlínském kraji. Největší důležitost mu připisují obyvatelé Libereckého kraje. „Milování je jistě příjemné, ale v životě jsou důležitější věci, na kterých záleží mnohem více. Jak se říká, chlapi si raději vypijou," okomentoval výsledky průzkumu Karel Grmola. S problémy, které se týkají sexuality, se Jihomoravané chodí poradit například do sexuologické ordinace v brněnské fakultní nemocnici. Jejich trápení se přitom různí. „Jsou to poruchy pohlavní identity nebo sexuální dysfunkce, která často vyplývá z nadměrného sledování online pornografie. To se týká hlavně mužů. Na internetu mohou mít každou minutu jinou partnerku nebo polohu, jakou se jim zachce. V reálném vztahu pak zažívají vyhoření," popsala brněnská sexuoložka Petra Sejbalová. DOMINIKA VRBECKÁ

Autor: Redakce