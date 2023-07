Josef Prchla z Brna využívá hezkého počasí k posezení na zahrádkách v centru města rád. Zkrácení sezony by mu dle jeho slov vadilo. „Brno-střed, které dneska funguje jako místo k setkávání lidí ze všech brněnských koutů, by se najednou stalo velmi nudnou pasáží a případně by se ztratil i význam rozjezdů,” vyjádřil se.

Omezit provoz zahrádky ale pravděpodobně bude muset například majitel restaurace Štatl na náměstí Svobody Pavel Podsedník. Doposud platil za zahrádku asi šestnáct tisíc korun měsíčně, od příštího roku se cena zvýší na více než padesát tisíc za měsíc. „Je to neúnosné. Zahrádku bych musel provozovat pouze pár dní v roce a hodně bych ji zmenšil,” povzdychl si Podsedník. Sezonu by dle svých slov zkrátil z původních šesti měsíců na pouhé tři, a to od června do srpna.

Zastupitelé z Brna-středu na konci června schválili navýšení sazby za umístění restauračních zahrádek na veřejném prostranství. Návrh bude muset schválit také brněnské zastupitelstvo. Hlasovat by o něm měli zastupitelé v září. „Rád bych s představiteli ještě jednal. Mám pocit, že ani neví, co se na Svoboďáku vůbec děje,” řekl Podsedník.

Kromě zvýšení poplatku by se mělo také zjednodušit jeho vybírání. Aktuálně platí restauratéři různé částky na základě lokality, ročního období a toho, zda je zahrádka na podestě či nikoliv. Například umístění zahrádky s podestou v centru Brna v létě stojí šest korun za metr čtvereční na den.

Od příštího roku by měly hospody v samém srdci Brna platit za zahrádky celoročně jednotnou cenu dvacet korun za metr čtvereční na den. V širším centru je pak sazba poloviční. „Je potřeba vnímat především historický kontext. V roce 2018 vedení městské části poplatky za zahrádky snížilo, protože vešla v platnost nová pravidla, která často vyžadovala úpravy zahrádek,” vysvětlil tajemník radnice v Brně-středu Petr Štika s tím, že od té doby se ceny nezvyšovaly.

Za roky 2020 a 2021 byly poplatky za zahrádky v Brně-středu kvůli pandemii covidu-19 úplně zrušeny a znovu platit je začali restauratéři vloni. „Dělali jsme rozsáhlou rešerši cen za zahrádky v Česku. Zjistili jsme, že naše cena je neadekvátně nízká,” odůvodnil zdražení Štika. Například v brněnských Kníničkách je sazba za umístění zahrádky ve výši 50 korun za metr čtvereční na den, v Řečkovicích 20 korun a v Žebětíně či Jundrově 10 korun.

Se současnými cenami vybrala městská část za zahrádky každoročně pět milionů korun. Po zdražení odhaduje nárůst vybrané sumy na jednadvacet milionů. Peníze chce vedení Brna-středu využít na úklid veřejného prostoru. „Zahrádky významně zvyšují náklady na úklid veřejného prostranství, protože v jejich okolí dochází k většímu znečištění,” uvedl Štika.

Počet restauračních zahrádek v centru každoročně narůstá. V roce 2019 jich městská část evidovala 370, v roce 2020 jejich počet narostl o deset a o rok později jich přibylo dalších patnáct. Vloni byl počet zahrádek rekordní, v Brně-středu jich bylo 420.

Ceny za restaurační zahrádky

Od roku 2018 do současnosti:

Od března do konce listopadu je v lokalitě městské památkové rezervace a na Moravském náměstí sazba u restauračních zahrádek s podestou 6 Kč/m²/den.

Ve zbylých částech Brna-středu je v létě sazba za zahrádku s podestou 4 Kč/m²/den.

V zimě zaplatí restauratéři v lokalitě městské památkové rezervace a na Moravském náměstí za zahrádku 2 Kč/m²/den.

V ostatních částech Brna-středu za zimní zahrádky zaplatí restauratéři 1 Kč/m²/den.

Restaurační zahrádky do 4 m² bez podesty jsou celoročně zdarma.

