Podle náměstka primátorky Petra Hladíka by se mohly samostatné mateřské školy otevřít hned v pondělí 18. května. A školky přidružené k základním školám se většinou otevřou o týden později. „Máme téměř dvě stovky škol a školek, do kterých musíme zajistit papírové ručníky, teploměry, dezinfekci a další ochranné pomůcky. Jsme proto v úzkém kontaktu s jednotlivými městskými částmi a řediteli škol, abychom byli připraveni,“ upřesnil.

Podle něj bude záležet na brněnských městských částech, kdy přesně mateřské i základní školy otevřou. Školky se už na příchod dětí připravují a čekají na pokyny z magistrátu. „Pravidelně uklízíme a dezinfikujeme. Dělali jsme si průzkum a rodiče mají o opětovné otevření školky zájem," uvedla ředitelka Mateřské školy Šrámkova Gabriela Sehnalová.

Dezinfekce prostor probíhá i v mateřince v Brechtově ulici na Lesné. "Otázkou ale je, kolik dětí tu nakonec bude, protože máme kapacitu 125 dětí a zájem zatím projevili rodiče devadesáti z nich,“ vypočítala ředitelka školky Ivana Horká.

Podle ní by měly učitelky ve školce projít testy na koronavirus a také by přivítala, kdyby v jedné třídě bylo nejvýše patnáct dětí. "V každé třídě máme normálně pětadvacet dětí. V manuálu z ministerstva školství se ale nepíše, kolik dětí můžeme vzít. Ministerstvo to nechává na ředitelích," dodala.