Moderní přístroje či čtyři vybavené operační sály ve Wernerově pavilonu v Masarykově onkologickém ústavu využívají lékaři už deset let. Ve středu pavilon oslavil kulatiny. Třetího února přesně před deseti lety jej založili.

Po otevření se pavilon stal novým sídlem patologů. „Pro onkologickou chirurgii jsou stěžejní, protože zkoumají vzorky tkání pacientů a rozpoznávají zhoubné nádory. Provádějí například rychlá předoperační vyšetření. Díky tomu, že nově budou mít patologové své prostory blízko operačních sálů, některé operace to zkrátí, a to především o čas, který dřív sanitářky potřebovaly k přesunu se vzorkem tkáně ze sálu do laboratoře,“ vysvětlila v Internetové encyklopedii dějin Brna administrátorka Jitka Šibíčková.