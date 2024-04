Originální německý šifrovací stroj Enigma, který je zde vystavený, byl vyrobený v roce 1943. „Má tři rotory. Jde o jediný zachovaný originál tohoto šifrovacího stroje ve veřejné instituci na území bývalého Československa. Existují další originály tohoto stroje, ale ty jsou v soukromých rukou," podotkl Slabotínský z Technického muzea v Brně.

Vystavený kus je podle něj ve velice dobrém stavu. „Byl v rukách soukromého sběratele, který jej nabídl právě kolegům ze Slovenského technického múzea. Taková nabídka se logicky neodmítá," sdělil Slabotínský. Ve sbírkách košického muzea je stroj od roku 2020.

NĚKOLIK TYPŮ

Šifrovacích strojů Enigma vzniklo několik typů. „Na celém světě se jich dochovalo ze sto tisíc jen kolem tří set," vyčíslil kurátor. Vyráběli je od dvacátých do čtyřicátých let minulého století.

Zařízení Enigma používaly zejména německé ozbrojené síly před vypuknutím a v průběhu druhé světové války, kdy sehrálo důležitou úlohu, a to paradoxně na obou stranách konfliktu. Stroj dokázal vytvořit více než sto milionů kombinací, proto bylo šifrování pomocí tohoto zařízení považováno německou armádou za neprolomitelné.

POHLED DO HISTORIE

Výstava kromě příběhu Enigmy nabízí návštěvníků, také pohled do historie kryptologie i to, jak se šifrování promítá do života běžného člověka. „V internetovém bankovnictví také zadáváte nějakou šifru, kód, kterým se dostáváte do něj. Ale jsou i další případy ze života," zmínil Slabotínský.

Součástí výstavy jsou předměty od starověku až po současnost. „Je tady třeba replika šifrovacího válce skytalé. To je záležitost starověku," poznamenal kurátor.

Návštěvníci mohou také na jednotlivých stanovištích plnit úkoly spojené se šifrováním a až jim vyjde výsledek, dostanou na pokladně odměnu. Může to být hra pro celou rodinu, protože některé úkoly nejsou podle organizátorů výstavy úplně jednoduché.

SOUČÁSTÍ SIMULÁTOR

Na výstavě se nachází i simulátor, kde si mohou lidé zkusit zašifrovat a pak rozšifrovat zprávu, v muzejním kině jsou k vidění různé programy.

Výstava je k vidění až do 29. prosince 2024. Technické muzeum v Brně je pro návštěvníky otevřeno od středy do neděle. Ve všední dny od devíti dopoledne do pěti odpoledne, o víkendech od desíti dopoledne do šesti večer.