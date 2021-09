Na rohu Klecandovy a Ševcovy ulice sebou praštil o zem a strážníci ho spoutali. „Z jeho dechu velmi silně cítili alkohol a když se ho zeptali, co ho vedlo k úprku, zvolal, že má velmi divného nájemníka. Potom spustil do tmy hlasitý a vytrvalý křik,“ informoval o zásahu mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.