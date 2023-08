Co David Fiala prozradil?

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálni c David Fiala v pondělí prozradil, jak pokračuje příprava této očekávané silnice . Těší se na ni zejména lidé bydlící na trase I/43 . Nejblíže výstavbě je několikakilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku. Má mít čtyři pruhy.

O úseku mezi Bořitovem a Svitávkou:

„Máme požádáno o územní rozhodnutí. Předpokládáme, že v průběhu letošního podzimu jej získáme. Nicméně čekáme zase střet s různými spolky a sdruženími na celé trase I/73. Během podzimu začneme projektovat dokumentaci pro stavební povolení. Budeme se snažit co nejvíce úseky posunout."

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

O termínu zahájení stavby úseku mezi Bořitovem a Svitávkou:

„Z našeho pohledu je rok 2026 pořád stihnutelný. Naše zkušenosti a rozhodovací praxe soudů tomu nahrává."

O jižnější části plánované I/73 blíž k Brnu:

„Tato část strávila dva roky v podrobném projednání technickoekonomické studie včetně posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Závěry bychom měli dostat v září nebo v říjnu letošního roku. Navážeme standardním procesem oznámení procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí a projekcí. Máme před sebou minimálně pět šest let. Jižní úsek prochází brněnskou Bystrcí. Myslím si, že všechny spolky nám to budou znepříjemňovat."

Stadion za Lužánkami v Brně opět ožil. Pop Messe nabídl i jamajskou hudbu

O trase silnice I/73:

„Z pohledu trasy jiné varianty nejsou. Jižní část je prakticky celá tunelová. Až na jedno místo tam půjdeme čistě v tunelové variantě. Byť se to možná někomu nezdá a nevěří nám, zásady územního rozvoje i územní plán města Brna k tomu směřují a my se k tomu chystáme. Náš cíl a plán je postavit to."

O dalších úpravách na stávající silnici I/43 na jihu Moravy:

„Z takzvaných bodových závad na I/43 je asi nejblíže stavbě stoupací pruh v Závisti. Na podzim bychom měli mít stavební povolení. Co se týče mimoúrovňového křížení u kuřimské části Podlesí, po čtyřech a půl letech strávených u soudu s místními spolky časový odhad úplně nemáme v ruce. Je tam obrovský střet. Čtyři a půl roku u soudu bylo kvůli zjišťovacímu řízení a posuzování vlivu stavby na životní prostředí."