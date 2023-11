/VIDEO/ Větší pozor na rychlost si budou muset dát řidiči jedoucí po frekventované silnici I/43, která vede z Brna na Svitavy. Jak už Deník Rovnost informoval, na dodržování rychlosti u Kuřimi nově dohlédne radar.

Instalace radaru, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Skutečnost potvrdili státní silničáři. „Aktuálně instalujeme úsekové měření na silnici I/43 u Kuřimi v křižovatce s Blanenskou ulicí," sdělila v úterý mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Radar má být funkční v prosinci. „Důvodem instalace je zajištění větší bezpečnosti v úseku, kde řidiči často překračují povolenou rychlost," zdůvodnila Trubelíková.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Zařízení na úsekové měření rychlosti instalují státní silničáři u Kuřimi v křižovatce s ulicí Blanenská.Zdroj: ŘSDMaximální povolená rychlost v místě měření bude sedmdesát kilometrů v hodině. Administraci související s úsekovým měřením budou vyřizovat úředníci na městském úřadě v Kuřimi. „Myslím, že úsekové měření pomůže větší bezpečnosti, až si na něj řidiči zvyknou. Je to velmi frekventovaná křižovatka, kde řidiči někdy čekají minuty na odbočení. Občas riskují a dochází pak k docela vážným nehodám. Když je špičkový provoz, auta tam projíždí pomalu," přiblížil tamní situaci nedávno kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Konečné řešení přinese mimoúrovňová křižovatka. Ta by se mohla podle Sukalovského začít stavět do dvou let.

Peníze z pokut poputují do rozpočtu města Kuřim. „Ty, které k nám jdou ze stávajícího měření rychlosti na jiném místě, vracíme do dopravní infrastruktury. Příkladem je rekonstrukce autobusového terminálu,“ podotkl Sukalovský.

Jeden měřič rychlosti už funguje od jara u dálnice D1 u Ostrovačic.